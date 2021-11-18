Жительница Камчатки получила автомобиль за прививку от COVID-19

Жительница Камчатки выиграла отечественный автомобиль, который в крае разыграли среди привитых от коронавирусной инфекции граждан. Победителя определяли путем случайной компьютерной выборки в прямом эфире местного телеканала и в аккаунте в Instagram минздрава Камчатского края.

"Я очень рада, я не могу в это поверить", - цитирует сайт правительства региона слова победительницы Лидии Савицкой.

Кроме автомобиля в лотерее разыграли также телевизор, ультрабук и смартфон.

Акция "ПобедимCOVIDВместе" проводилась при поддержке минздрава края. В ней участвовали около 22 тысяч человек. На первом этапе провели восемь розыгрышей призов среди тех, кто поставил первый компонент вакцины от коронавируса. Они проводились каждую неделю. За два месяца организаторы вручили более 120 призов. А в рамках финального этапа разыграли автомобиль - претендентами на него были более 12 тысяч человек.

В других регионах подобные лотереи тоже проводятся. Так призы разыгрывали среди привитых жителей Приморья, объявляли такую акцию в Самарской области, а также в Хабаровском крае.