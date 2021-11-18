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Вышел трейлер фантастического триллера с Ризом Ахмедом "Столкновение"

Новости
    18.11.2021, 11:58
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Movieclips Trailers Фото: youtube.com/ Movieclips Trailers
Фото: youtube.com/ Movieclips Trailers

Фантастический триллер с Ризом Ахмедом в главной роли "Столкновение" (Encounter) получил первый трейлер.

Фото: kinopoisk.ru
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Номинант премии "Оскар" Ахмедом ("Звук металла", "Веном") сыграл в картине Amazon морпеха, который вместе со своими маленькими сыновьями скрывается от некой чужеродной и враждебной силы, отправившись в тернистый путь.

Режиссер и соавтор сценария - Майкл Пирс ("Зверь"), помогал ему Джо Бартон ("Ритуал").

В других ролях: Октавия Спенсер ("Теория Большого взрыва"), Рори Кокрейн ("Помутнение"), Янина Гаванкар ("Звездные врата"), Кит Шарабайка ("Сверхъестественное") и Антонио Харамильо ("Менталист").

Релиз - 10 декабря.

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