Фальков: Полный переход на дистанционное обучение вузам не грозит

Вузы вернутся к очному формату обучения, как только позволит эпидемиологическая обстановка. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на встрече с преподавателями вузов в пятницу.

- Полный переход на дистант нам точно не грозит, и я думаю, как только санитарные ограничения нам позволят, мы полностью вернемся в университеты, - подчеркнул Фальков.

Он отметил, что переход на дистанционный формат невозможен без ущерба для качества образования.

Встреча прошла в День преподавателя высшей школы, который отмечается 19 ноября в России впервые.