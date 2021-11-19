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19.11.2021 12:13
Рубрика: Общество

Фальков: Полный переход на дистанционное обучение вузам не грозит

Текст: Мария Агранович
Вузы вернутся к очному формату обучения, как только позволит эпидемиологическая обстановка. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на встрече с преподавателями вузов в пятницу.

- Полный переход на дистант нам точно не грозит, и я думаю, как только санитарные ограничения нам позволят, мы полностью вернемся в университеты, - подчеркнул Фальков.

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Он отметил, что переход на дистанционный формат невозможен без ущерба для качества образования.

Встреча прошла в День преподавателя высшей школы, который отмечается 19 ноября в России впервые.

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