Идею обязательной вакцинации поддерживают 37 процентов россиян

С 1 февраля пользоваться междугородним и международным транспортом, а также посещать целый ряд общественных заведений можно будет только тем, кто предъявит QR-код о вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции. Отрицательный ПЦР-тест "в зачет" приниматься не будет.

Нововведение продлится до 1 июня 2022 года. В правительстве объяснили, что подобная мера является вынужденной и связана со сложной эпидемиологической обстановкой в стране. Как относятся к подобной мере россияне и смогут ли подобные ограничения стимулировать прививаться, выяснил в своем опросе портал SuperJob.

Введение QR-кодов на транспорте поддерживают 27 процентов россиян, еще 2 процента считают, что QR-коды следует ввести только в самолетах, 1 процент - в поездах. По мнению опрошенных, это поможет сдержать распространение коронавируса и даст стимул вакцинироваться тем, кто пока этого не сделал. Однако гораздо больше россиян (54 процента) против любых мер, которые каким-то образом ограничивают передвижение на общественном транспорте. Противники подобных нововведений говорят о том, что это создаст трудности тем, кто привык путешествовать в праздники, а не сидеть дома. Напомним, что до момента снятия ограничений, праздничные выходные россиян ждут в феврале, марте и мае.

Положительно относятся к введению QR-кодов на транспорте в основном привитые россияне, их среди сторонников ограничений в пять раз больше, чем среди не привитых (45 процентов против 9 процентов). Молодежь (до 34 лет) чаще поддерживает подобные нововведения - 30 процентов. Убежденных противников жестких ограничений в самолетах и поездах больше всего среди тех, кто не делал прививку от COVID-19 - 73 процента.

Менее 10 процентов россиян готовы вакцинироваться ради того, чтобы путешествовать в период ограничений. Так, 9 процентов готовы вакцинироваться ради перелетов, 8 - ради поездок на поезде. Получить прививку они согласны только в том случае, если это станет единственной возможностью пользоваться этими видами транспорта.

"После появления информации о введении QR-кодов перевозчики отметили, что число бронирований билетов на международные и внутрироссийские направления снизилось на 9 процентов в среднем по стране, - отмечает первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал. - Это коснулось не только мегаполисов, но и городов по всей России. Однако понимание, что без вакцинирования граждане не смогут вернуться к привычной жизни, уже многих заставило решать это вопрос. Число вакцинированных по стране в прошлую неделю выросло в среднем на 20 процентов. Наибольшая активность населения отмечена в Москве и Подмосковье, в Санкт-Петербурге и городах-миллионниках. Понятно, что россияне воспринимают это решение как альтернативу локдауну, и многие согласны с тем, что использование кодов позволит вернуться к нормальной жизни".

Вводимые ограничения коснутся не только общественного транспорта, но и таких популярных мест, как кафе, рестораны, учреждений культуры и массовых мероприятий. Согласно опросу, 42 процента россиян не поддерживают введение QR-кодов в любых общественных местах. 36 процентов одобряют введение QR-кодов для массовых мероприятий. Каждый четвертый - за введение "электронных пропусков" в кафе и рестораны. Посещение учреждений культуры по QR-коду одобряют 23 процента россиян, 16 процентов не против введения системы QR-кодов в непродовольственных магазинах.

Среди жителей городов-миллионников меньше всего поддерживают инициативу введения QR-кодов в Санкт-Петербурге - 54 процента и Екатеринбурге - 47 процентов. В Новосибирске 38 процентов горожан не поддерживают проход по QR-кодам в любые общественные места, однако 32 процента считают, что такая мера была бы оправдана для авиасообщения, 31 процент - для железнодорожного транспорта и 28 процентов - для заведений общепита. Москвичи чаще поддерживают введения QR-кодов для массовых мероприятий (39 процентов) и непродовольственных магазинов (17 процентов), петербуржцы - для музеев, выставок и других учреждений культуры (19 процентов).

Введение ограничений на массовых мероприятиях может подвигнуть вакцинироваться 5 процентов тех, кто еще не сделал прививку. Ради посещений кафе, ресторанов и учреждений культуры готовы привиться по 2 процента, один процент готов пойти на вакцинацию ради покупок в непродовольственных магазинах. Каждый десятый еще не вакцинированный планирует сделать прививку независимо от того, будут введены ограничения или нет.

Также опрошенным был задан вопрос, как они отнесутся к обязательной вакцинации для всего населения страны, кроме тех, кто имеет медицинские противопоказания. Такую идею сегодня одобряет 37 процентов россиян - это больше, чем когда-либо прежде (19 процентов в мае, 23 процента в июне и 28 процентов в июле 2021 года).