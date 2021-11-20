В Татарстане выявили вспышку птичьего гриппа

В Тукаевском районе Татарстане на перепелиной ферме выявили очаг высокопатогенного гриппа птиц. Как сообщили в пресс-службе президента РТ, на ферме содержалось более 50 тысяч птиц - все они были уничтожены. Также утилизировали находившиеся на складе хозяйства 48 тысяч яиц и 171 килограмм мяса.

В управлении ветеринарии попросили фермеров начать забой птиц, которых завели для собственных нужд. А тех, кто разводит и продает птиц в промышленных масштабах, - максимально перейти на закрытый режим содержания, внимательно следить за кормами и проводить дезинфекцию.

Ранее опасный вирус уже выявляли в Челябинской, Тюменской, Ростовской областях, Башкирии и Удмуртии. Всего с начала года, по данным пресс-службе президента РТ, в России зарегистрировано уже 59 случаев птичьего гриппа, в числе которых 46 - среди сельскохозяйственной птицы и 13 - среди дикой фауны.