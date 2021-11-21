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Трейлер: анонсирован выход эпического российского фэнтези "Этерна"

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    21.11.2021, 18:45
Текст:   Козьма Лоханкин

"КиноПоиск" анонсировал премьеру одного из самых ожидаемых своих проектов - первой части проекта "Этерна", экранизации фэнтезийного цикла Веры Камши "Отблески Этерны".

Фото: youtube.com/ Союзмультфильм
Вышел первый трейлер нового "Ну, погоди!"

Как сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра, публикующего первый трейлер стартовой части, она выйдет в январе 2022 года.

Вселенная Камши напоминает Европу XVII века. В ней ведут борьбу за власть "потомки древних правителей и их вассалов, мистики и церковники"

Остальные серии первого сезона выйдут в начале 2023-го.

В сериале снимались Юрий Чурсин ("Изображая жертву"), Анар Халилов ("По колено"), Павел Крайнов ("Подольские курсанты"), Денис Нурулин ("Фантом"), Сергей Горошко ("Майор Гром: Чумной Доктор"), Валентина Ляпина ("Мир! Дружба! Жвачка!"), Юлия Хлынина ("Колл-центр"), Кирилл Зайцев ("Серебряные коньки"), Андрей Смоляков ("Движение вверх"), Леонид Бичевин ("Морфий"), Сергей Гилев ("Чики"), Юрий Беляев ("Единожды солгав"), Вениамин Смехов ("Д'Артаньян и три мушкетера") и другие.

Эпический цикл романов Веры Камши стартовал в 2004-м. В него входит пять книг, некоторые из которых делятся на несколько томов. Последний должен выйти в следующем году.

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