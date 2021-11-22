Нотариусы: Продать долю в бизнесе можно дистанционно

Федеральная нотариальная палата сообщила свежую статистику: в этом году собственники фирм реже покидают свой бизнес. Но при этом увеличилось количество сделок по продаже долей в фирмах. Важная тенденция: бизнес все чаще прибегает к услугам нотариуса.

Как подчеркивают эксперты: нотариальное удостоверение корпоративных сделок и решений гарантирует стабильность правоотношений в этой сфере, снижает риски судебных оспариваний и помогает собственникам защитить свои интересы и бизнес.

"За 10 месяцев текущего года в России было совершено и удостоверено нотариусами 101 985 сделок по отчуждению долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил почти 14 процентов, - сообщили в ФНП. - Договоров с залогами долей традиционно меньше, чем отчуждений, но и их количество растет. В январе-октябре было удостоверено 5 350 таких сделок, что на 23 процентов превышает показатель за тот же период 2020-го".

В нотариальной палате напоминают, что по закону практически все сделки с долями ООО должны проходить с участием нотариуса. Именно эта мера позволила остановить волну рейдерских захватов предприятий и повысить достоверность реестра юридических лиц. После удостоверения сделки нотариус сам подает заявление в Федеральную налоговую службу, а в финале выдает участникам лист записи о внесении изменений в ЕГРЮЛ.

"Рекордными темпами растет количество нотариальных действий по удостоверению решений органов управления юридических лиц. В 2021 году зафиксировано 225 039 таких событий, что на 25 процентов больше, чем за весь 2020 год. И почти на 500 процентов больше, чем в 2019 году", - сообщили в ФНП.

Сегодня обязательная нотариальная форма предусмотрена только для решений об увеличении уставного капитала. И хотя по остальным ООО может указать в уставе или своем решении альтернативный вариант подтверждения, привлечение нотариусов востребовано сегодня по многим вопросам. "Это важно прежде всего для владельцев компаний, чтобы защитить их собственность от мошеннических схем, - отмечают эксперты. - Отметим, что среди самых распространенных решений, принимаемых юрлицами, - смена руководителя и адреса, корректировки в устав и одобрение сделок. И они входят в число тех решений, которые чаще всего фальсифицируются или принимаются незаконно, если не проходят процедуру нотариального удостоверения".

В этом году нотариат внедрил дистанционный формат удостоверения сделок как для граждан, так и для компаний. Теперь участникам сделки необязательно собираться в одном месте, иной раз преодолевая для этого тысячи километров. "Каждая сторона приходит в удобную для себя нотариальную контору. Нотариусы проводят все необходимые проверки, готовят документы и организовывают сделку по видеосвязи через защищенные электронные каналы. Подобное дистанционное подтверждение решений участников обществ, находящихся в разных городах, может стать для них удобным и безопасным инструментом ведения дел", - рассказывают в ФНП.

Также нотариус требуется и для подтверждения решений единственного участника ООО. Известны случаи, когда преступники пытаются их подделать. Однако фальшивки легко выявляются нотариусом, даже если "умельцы" используют настоящие номера бланков, имена действующих нотариусов и тому подобное.

Еще одно юридически значимое действие, подлежащее нотариальному удостоверению, - заявление о выходе участника из общества. "Как показывает статистика, в России все меньше собственников покидают состав ООО. В 2019 году нотариусы удостоверили 103 045 таких заявлений, а в 2020 почти на четверть меньше - 77 067. За десять месяцев 2021 года удостоверено 51 559 таких действий, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение составляет порядка 20 процентов",- сообщают в нотариальной палате.

К нотариусу можно обратиться для удостоверения любой значимой для бизнеса сделки.

Напомним также, что не так давно Минюст высказал предложение ввести обязательное нотариальное удостоверение решений о смене генеральных директоров коммерческих фирм. Иными словами, чтобы оформить приказ об увольнении руководителя компании можно было только через нотариуса. По замыслу, это защитит компании от самозванцев и мошенников. Предложение зафиксировано в докладе правительства России о результатах мониторинга правоприменения в стране. Подобные доклады как раз готовятся для того, чтобы выявить и исправить недоработки в законодательстве.

Проблема в том, что сегодня сменить гендиректора ООО можно за спиной настоящих владельцев фирмы, подделав документы. Лазейка была обнаружена Минюстом в ходе изучения практики.

"Сегодня решения о смене единоличного исполнительного органа, принятые общим собранием участников непубличного акционерного общества и общества с ограниченной ответственностью посредством заочного голосования, не подлежат нотариальному удостоверению, - подчеркивается в докладе. - Это означает, что такие решения можно подделать и на их основании зарегистрировать в Едином государственном реестре юридических лиц запись о смене единоличного исполнительного органа".

Нотариус как раз и будет проверять, чтобы протокол не составили самозванцы. Он же направит по электронным каналам документы в налоговую инспекцию и будет лично отвечать за законность документа. Такой сценарий закрывает лазейку для мошенников: разыграть спектакль с фальшивым собранием для нотариуса у них не получится.