Появился полноценный трейлер криминального сериала с Колман и Тьюлисом

В Сети опубликован полноценный трейлер The Landscapers, криминальной драмы, в основе которой - реальное преступление, совершенное с особым цинизмом четой Эдвардс.

Кристофер Эдвардс, подстрекаемый своей женой Сьюзан, убил ее родителей на заднем дворе частного дома. Мотивом преступников была жажда личного обогащения. Преступление был раскрыто через пятнадцать лет после его совершения.

В главных ролях снялись: Оливия Колман ("Убийство на пляже", "Корона", "Фаворитка") и Дэвид Тьюлис (Люпин во франшизе о Гарри Поттере). В сериале также приняли участие: Сэмюэл Андерсон, Кейт О'Флинн, Карл Джонсон, Фелисити Монтегю, Дэниэл Ригби, Дипо Ола, Джей Фелпс, Анастасия Забарчук.

Режиссером картины стал Уилл Шарп, недавно выпустивший "Кошачьи миры Луиса Уэйна" (The Electrical Life of Louis Wain) с Бенедиктом Камбербэтчем, а в роли сценариста выступил муж Оливии Колман, Эд Синклер.

Премьера состоится 6 декабря 2021 года.