Новости

Появился новый тизер фильма "King's Man: Начало" 19:17
Вышел трейлер полицейского сериала с Мартином Фрименом 18:55
Вышел трейлер третьего эпизода сериала "Сказки Пушкина. Для взрослых" 18:10
Скотт: Для сериалов по "Бегущему по лезвию" и "Чужому" есть сценарии 16:13
Первый московский кинотеатр объявил о введении системы QR-кодов 15:57

Появился полноценный трейлер криминального сериала с Колман и Тьюлисом

Новости
    22.11.2021, 19:11
Текст:   Юлия Авакова

В Сети опубликован полноценный трейлер The Landscapers, криминальной драмы, в основе которой - реальное преступление, совершенное с особым цинизмом четой Эдвардс.

Кристофер Эдвардс, подстрекаемый своей женой Сьюзан, убил ее родителей на заднем дворе частного дома. Мотивом преступников была жажда личного обогащения. Преступление был раскрыто через пятнадцать лет после его совершения.

В главных ролях снялись: Оливия Колман ("Убийство на пляже", "Корона", "Фаворитка") и Дэвид Тьюлис (Люпин во франшизе о Гарри Поттере). В сериале также приняли участие: Сэмюэл Андерсон, Кейт О'Флинн, Карл Джонсон, Фелисити Монтегю, Дэниэл Ригби, Дипо Ола, Джей Фелпс, Анастасия Забарчук.

Режиссером картины стал Уилл Шарп, недавно выпустивший "Кошачьи миры Луиса Уэйна" (The Electrical Life of Louis Wain) с Бенедиктом Камбербэтчем, а в роли сценариста выступил муж Оливии Колман, Эд Синклер.

Премьера состоится 6 декабря 2021 года.

Новости

Появился русский трейлер черной комедии "Тихая ночь" с Кирой Найтли 15:35
Тома Хэнкса ни разу не звали в киновселенную Marvel 15:15
Фанаты "исправили" трейлер фильма "Человек-паук: Нет пути домой" 14:40
Врач: Марине Хлебниковой понадобится пересадка кожи 14:37
⧣ сериалы
Фото: "КиноПоиск"
Трейлер: анонсирован выход эпического российского фэнтези "Этерна" 21.11.2021
Актер "Ворониных" и "Тренера" Козловского Михаил Зубов умер в 42 года 21.11.2021
Наталия Орейро рассказала, что вакцинировалась "Спутником V" 21.11.2021
⧣ Соединенное Королевство
Фото: kinopoisk.ru
"Не время умирать" стал самым кассовым фильмом с начала пандемии 21.11.2021
BBC опубликовала анонс финального сезона "Острых козырьков" 20.11.2021
⧣ трейлер
Фото: youtube.com/ Lionsgate Movies
Вышел трейлер жесткого триллера с Джоном Малковичем 12:21
Вышло семь новых промо-роликов фильма "Человек-паук: Нет пути домой" 10:23
Вышел первый трейлер нового "Ну, погоди!" 21.11.2021