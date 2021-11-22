После пандемии в свои офисы вернутся не все

Коронавирус принес заметные изменения на рынок труда России. Работодатели получили два главных урока: ненужность ежедневного сбора персонала, в том числе работников умственного труда в одном месте, а также бесполезность курса на "пожизненный найм" сотрудников.

Полная "удаленка", тем не менее, тоже продемонстрировала массу изъянов, и после улучшения эпидемической ситуации более четверти (27 процентов) российских работодателей планируют полностью отказаться от такого формата работы. Таковы результаты исследования, проведенного кадровым сервисом "Работа.ру".

Мнения работодателей по этому вопросы разделились примерно пополам: 48 процентов планируют со временем вернуть сотрудников в офисы, остальные сомневаются. Но и среди "возвращенцев" 14 процентов готовятся вернуть людей в офисы частично, еще 19 отметили, что после пандемии введут гибридный формат или предоставят сотрудникам право самим выбирать удобный режим работы. В половине компаний, не планирующих полностью возвращать сотрудников в офисы, удаленную работу продолжит до 10 процентов штата. Еще 12 процентов респондентов оставят работать в дистанционном формате 10-30 процентов сотрудников, а 7 процентов опрошенных - более половины штата.

Однако сегодня "удаленка" менее распространена в России, чем нам кажется. Опросы сервиса "Работа.ру" показывают, что почти в половине компаний (45 процентов) реально трудятся в удаленном режиме менее 10 процентов сотрудников, а еще в трети компаний (30 процентов) дистанционно работают от 10 до 30 процентов штата.

В Минтруде РФ журналистам заявили, что, по данным оперативного мониторинга портала "Работа в России", во всей стране в режиме удаленной занятости трудится около 5 процентов работников. Наиболее активно используют этот режим в финансовых и образовательных организациях, сфере компьютерного и программного обеспечения, информационно-коммуникационных технологиях и связи. В лидерах находятся Москва, Санкт-Петербург, Московская, Свердловская и Новосибирские области.

В дальнейшем, когда новый режим перестанет быть экспериментальным, у средних и крупных компаний возможны сокращения офисных расходов. У самих работников, переведенных на дистанционный режим работы, снижаются личные затраты на транспорт и поддержание дресс-кода, освобождается время, которое тратилось на дорогу. Но производительность труда, по уже накопленным данным наблюдений, в подавляющем большинстве осталась на прежнем уровне. Зато опросы показывают, что у людей растет напряженность из-за потерь общения в коллективе, а это снижает работоспособность сотрудника, гасит творческий подход. Что приводит экспертов к выводам, что "удаленка" тоже должна быть ограничена днями, когда сотрудник проводит время в офисе среди коллег.

Особого исследования требует феномен роста текучести кадров как побочный результат пандемии. Совместное исследование аналитического центра НАФИ и Лаборатории исследования рынка труда Высшей школы экономики (ВШЭ) приводит такие цифры: 33 процента работодателей в России отмечают в своих компаниях высокий и средний уровни текучести кадров. А переход на удаленный режим работы открывает перед людьми новые возможности в поиске другой компании и даже другой работы.

- "Удаленка" - уже не эксперимент, она состоялась, - заявила "РГ" профессор Высшей школы бизнеса НИУ "ВШЭ" Ольга Филатова. - В тех отраслях и профессиях, в которых можно работать удаленно, она уже развернулась по максимуму, где-то показала свою полезность, где-то принесла вред. Удаленная работа хороша, когда она достаточно "оборудована", и есть возможность периодически встречаться с коллегами, заказчиками, клиентами. Конечно, "удаленка" повлияла и на переток кадров. Этот феномен проявился еще до пандемии, когда высококвалифицированные специалисты начали получать предложения о переходе в иностранные фирмы без необходимости переезда за границу. Сейчас это стало практически массовым явлением, и не только в отношении инофирм, хотя переманивание российских специалистов именно в зарубежные компании расширилось.

"Удаленка" в связке с пандемией привела к еще одному результату - временной миграции: люди переезжают из крупных центров, в первую очередь из Москвы, в менее населенные города и работают там удаленно - с той же зарплатой, но с меньшими ценами. А маленькие города, получив более обеспеченное население, начали ускоренно развиваться в социальном плане. Данные компании HeadHunter свидетельствуют и о выравнивании зарплат таких специалистов в больших и малых городах. То есть становится неважно, где ты работаешь, а важно, какого уровня ты как специалист. Когда в стране улучшится эпидемическая обстановка, офисные специалисты перейдут, видимо, на гибридный формат работы как более эффективный. Новому поколению работников, которые приходят на рынок труда, предстоит стать максимально самоорганизованными. Все больше людей будут переходить на профессиональный фриланс: кто-то станет больше подрабатывать для увеличения личного дохода, а лучшие смогут позволить отказаться от лояльности одному работодателю и трудиться по свободному графику не на одну компанию, получая высокое вознаграждение из разных источников.