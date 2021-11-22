Светлана Аллилуева: "Борьба с призраком Сталина - вещь опасная..."

Документы разных лет жизни Светланы Аллилуевой хранятся в личном фонде помощника Горбачева А.С. Черняева, который был ее оппонентом на дипломной работе в МГУ.

Имя, запрещенное Синодом

Светлана родилась 28 февраля 1926 г. в Ленинграде1, куда ее мать уехала накануне родов.

Н.С. Аллилуева с дочерью Светланой. 1927 г.

В России имя героини баллады Жуковского "Светлана" приобрело известность с начала XIX в., однако официально называть девочек таким именем было нельзя: его не было в православных святцах. Просьбы о разрешении крестить "народившегося младенца женского пола" Светланой церковные власти оставляли без удовлетворения. В 1912 г. редакция журнала "Церковный вестник" задавалась вопросом: "Может ли быть наречено имя Светлана?", и отвечала на него: "В 1900 г. в Св. Синод дважды поступали от просителей ходатайства о разрешении наименовать дочерей просителей по имени Светлана, но Св. Синод не нашел оснований к удовлетворению означенных ходатайств, так как имени Светлана в православных святцах нет".

Именем Светлана пользовались как домашним, неофициальным, а крестить девочку могли под именем Фаина2.

После 1917 г. все изменилось. Светлана сделалась любимым именем партийной и советской элиты. Кроме дочери вождя, Светланами нарекли: в 1920 г. - дочь оперного певца Л.В. Собинова, в 1923 г. - дочь Н.И. Бухарина, в 1922 г. и в 1926 г. - дочерей маршала М.Н. Тухачевского, в 1926 г. - дочь писателя М.А. Шолохова, в 1929 г. - дочерей В.М. Молотова, драматурга А.Н. Афиногенова, генерального конструктора Артема Ивановича Микояна, родного брата Анастаса Микояна3.

В середине тридцатых годов популярность имени возросла еще больше. 29 июня 1935 г. в "Известиях" были напечатаны стихи 22-летнего Сергея Михалкова "Светлана", которые понравились Сталину, с такими вот строчками:

Я тебя будить не стану:

Ты до утренней зари

В темной комнате,

Светлана,

Сны веселые смотри.

Фото в "Пионерской правде". 1935 г. Фото: РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 1672. Л. 18.

Через месяц, 30 июля 1935 г., в "Пионерской правде" была напечатана фотография "Товарищ Сталин со своими детьми - сыном Васей и дочкой Светланой", 3 августа 1935 г. в "Правде" опубликовали снимок "Товарищ Сталин с дочерью Светланой". Если раньше девочек-дворянок часто называли в честь царицы, то в 1930-1950-е гг. советские девочки часто получали имя дочери вождя4.

Фото в газете "Правда". 1935 г. Фото: РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 1672. Л. 2.

Маленькая разбойница из "Снежной королевы"

До самоубийства матери 7 ноября 1932 г. Светлана жила жизнью ребенка высшей советской партноменклатуры. Смерть матери на время сблизила ее с отцом, однако его государственные интересы все более отдаляли их друг от друга. Девочка вместе со своим братом Василием, который был на пять лет старше ее, часто оставались на попечении обслуживающего персонала в квартире в Кремле или на ближней даче. Ситуация осложнилась, когда девочка стала взрослеть. Яркий темперамент, унаследованный от родителей, диктовал модель поведения. К Светлане Сталиной вполне подходила характеристика бывшего с ней одно время в близких отношениях поэта Давида Самойлова: "В ней что-то от маленькой разбойницы из "Снежной королевы"5.

Девочка превратилась в пылкую девушку. В конце 1942 г. вспыхнула романтическая история 16-летней Светланы с 39-летним известным сценаристом Алексеем Каплером, за которую кинодраматург получил лагерный срок. Позже браки (а было их фактически пять - с Григорием Морозовым, Юрием Ждановым, Иваном Сванидзе, индийцем Браджешем Сингхом и американцем Уильямом Питерсом) не рассматривались Светланой как нечто навсегда состоявшееся: по словам Самойлова, "она влюблялась безудержно, страстно, деспотично. Не знала удержа своим желаниям. Скоро остывала"6.

При Брежневе дочь Сталина превратилась для советских властей в политическую проблему. В 1967 г. в Индии, куда она приехала хоронить четвертого мужа, Светлана приняла решение запросить политическое убежище в США. Сенсацией стала ее первая книга "Двадцать писем к другу", вышедшая на Западе в том же 1967-м, приличные гонорары получила она и за последующие сочинения - "Только один год", "Далекая музыка", "Книга для внучек". До конца жизни Светлана Иосифовна так и не нашла себя ни на Западе, ни в СССР, куда ненадолго возвратилась в 1984-1986 гг.

Статья С. Сталиной в "Дейли Мейл" от 12 ноября 1987 г. РГАСПИ. Ф. 794. Оп. 1. Фото: РГАСПИ. Ф. 794. Оп. 1.

Архивное наследие Светланы

Личного фонда дочери Сталина в РГАСПИ нет. В основном документы Светланы представлены в личном фонде Сталина (Ф. 558): переписка с отцом7, переписка об устройстве, учебе, окончании школы Светланой, медицинские заключения Лечсанупра Кремля о состоянии здоровья детей Сталина8, тетради с записями лекций по диалектическому и историческому материализму, статья С. Сталиной "Уничтожение противоположности и стирание различия между городом и деревней в СССР", напечатанная в журнале "Молодой большевик" с дарственной надписью Сталину9, письма Светланы своему супругу Г. Морозову10, записка КГБ при Совете министров СССР с приложением сигнального экземпляра и аннотации книги Аллилуевой С.И. "Только один год", опубликованной в Нью-Йорке11, фотографии С. Сталиной12

Отзыв А.С. Черняева на дипломную работу С. Сталиной. Фото: РГАСПИ. Ф. 794. Оп. 1

В составе находящегося в научно-технической обработке личного фонда Анатолия Сергеевича Черняева13 (Ф. 794) в РГАСПИ недавно поступили новые документы, которые мы публикуем ниже: отзыв Черняева на дипломную работу С. Сталиной (док. 1), сообщение ТАСС для служебного пользования об откликах в западной прессе на книгу С. Аллилуевой "Только один год" (док. 2) и интервью дочери Сталина британскому журналисту Дж. Гордону, фрагменты которого были опубликованы 12 ноября 1987 г. (док. 3). Интервью предваряло выход на западе последней книги С. Аллилуевой "Книга для внучек", которая была написана в 1986-1988 гг. после окончательного отъезда из СССР. Экземпляр британской газеты среди прочих зарубежных изданий попал к Черняеву, для которого был сделан перевод на русский язык.

Из этих текстов выделяется отзыв молодого историка Черняева на дипломное сочинение Светланы Сталиной. Судя по отзыву, диплом дочери вождя получился кратким по объему и не особенно выдающимся по содержанию. Оппоненту пришлось очень непросто: помимо авторства дочери вождя, защиту этой работы отличало и то, что научный руководитель Светланы, известный американист профессор Лев Израилевич Зубок (1894-1967) в том же 1949 г. был отстранен от преподавания на историческом факультете МГУ как "космополит". Потому-то в отзыве о научном руководителе не говорится ничего, а все достоинства текста приписываются 23-летней дипломнице.

Публикацию подготовила Марина Дацишина, кандидат исторических наук, главный специалист РГАСПИ

Отзыв А.С. Черняева на дипломную работу С. Сталиной. Фото: РГАСПИ. Ф. 794. Оп. 1

1. Отзыв А.С. Черняева на дипломную работу С.И. Сталиной "Рабочее движение в США в 1939-1941 гг.". 1949 г.

Работа представляет собой краткий и вместе с тем исчерпывающий в принципиальном отношении исследовательский очерк рабочего движения, причем в период очень сложный и очень ответственный для, прежде всего, компартии США.

Тот материал, которым располагала дипломница, и в смысле источников, фактов, и в особенности в смысле руководящих указаний об американском рабочем классе в этот период и его компартии по необходимости ограничивали исследование проблем, поставленных дипломницей перед собой, довольно тесными рамками.

И заслугой тов. Сталиной является как раз то, что она в этих тесных рамках сумела дать характеристику очень сложного периода в истории рабочего движения Америки и деятельности компартии, целиком опираясь лишь на очень немногие высказывания руководящих деятелей Коминтерна, но главным образом на основе опыта развития и деятельности победоносной большевистской партии. Это было нелегко. Т. Сталина с этим справилась очень успешно, проявив политическое чутье и принципиальность и, я бы сказал, такую научно-политическую выдержку - она не пустилась в рассуждения о том, что было бы, если бы было то, чего не было на самом деле. А искушение было велико. Сужу по себе и... по материалу темы.

Работа - небольшая. Это объясняется тем, что т. Сталина ограничивается доказательством своих тезисов и не любит их иллюстрировать (скажем, в характеристике стачек). Принципиальных возражений это вызвать не может, но это метод скорее научной статьи. Мне кажется, что в дипломной работе, как и во всякой научной работе, можно было бы и не скупиться на некоторые иллюстрации. Они бывают полезны - в неразвернутых, так сказать, "нерассказанных", а лишь приведенных фактах подчас ускользают важные нюансы (например, интересно было бы узнать, каковы стачки были в 1939 г. и каковы - в 1941. Типичные надо было бы дать в развернутом виде).

Очень важным и очень актуальным (по теперешнему состоянию этого вопроса в нашей науке) являются данные об антирабочих и антидемократических мероприятиях Рузвельта (например, отмена 8-часового рабочего дня для рабочих на строительстве стратегических баз, запрещение забастовок и участия в каких-либо демонстрациях рабочим Ассоциации помощи безработным, урезывание фондов этой ассоциации, причем весьма значительное, запрещение помощи с ее стороны иностранным рабочим и коммунистам, или отказ поддержать закон против линчеваний, билль Джейера об отмене избирательного ценза, продление деятельности комиссии Долси).

Все это очень существенно для разоблачения того пиетета перед Рузвельтом, которым страдают и наши профессора.

Очень положительной чертой дипломной работы т. Сталиной является то, что она дает рабочее движение на широком фоне политической жизни, борьбы и политики США, и рабочее движение предстает как органическая часть этой политической жизни, один из решающих ее моментов; не выдвигает на передний план чисто "тред-юнионистские дела", не заслоняя ими главное.

Вообще работа производит очень хорошее впечатление - дельная, я бы сказал, строгая, методологически вполне безупречная, заслуживает отличной оценки.

РГАСПИ. Ф. 794. Оп. 1.

Подлинник. Рукопись.

Первая книга Светланы Аллилуевой "Двадцать писем к другу", представленная на Франкфуртской международной книжной ярмарке. 1967 г. Фото: ТАСС

2. Информация о книге С. Аллилуевой "Только один год". 1969 г.

Служебный вестник ТАСС

21 января 1969 года

Лист 7-АД

Новая книга С. Аллилуевой

КУ.ЕС.ТС.3120.Лондон. 20 января (ТАСС). Лондонское издательство "Хатчинсон" сообщило, что в этом году оно намерено выпустить в свет новую книгу С. Аллилуевой, которая будет называться "Только один год". Книга одновременно выйдет в Соединенных Штатах в издательстве "Харпер энд Роу". В распространенном здесь рекламным агентством "Юниверсал ньюс сервисиз" заявлении представителя издательства "Хатчинсон" говорится:

"В книге описывается жизнь Аллилуевой с тех пор, как она покинула Советский Союз в конце 1966 года до конца 1967, когда она обосновалась в США. Она рассказывает, почему она разочаровалась в коммунизме и решила покинуть своих детей, друзей и свою страну. Она рисует портрет своего отца и описывает повседневную жизнь в Советском Союзе".

РГАСПИ. Ф. 794. Оп. 1.

Подлинник. Типографский текст.

Статья С. Сталиной в "Дейли Мейл" от 12 ноября 1987 г. РГАСПИ. Ф. 794. Оп. 1. Фото: РГАСПИ. Ф. 794. Оп. 1.

3. Перевод интервью Светланы Питерс из газеты "Дейли мейл". 1987 г.

Перевод с английского

"Дейли Мейл" от 12 ноября 1987 г.

Мое послание Горбачеву. Светлана Сталина предупреждает советского лидера: "Опасайтесь призрака моего отца".

(Дж. Гордон, эксклюзивное интервью, полученное в г. Спринг Грин в штате Висконсин).

В то время, как Михаил Горбачев празднует 70-летие революции большевиков, одна из наиболее известных изгнанниц его страны выступает с холодным предостережением: "Опасайтесь призрака Сталина".

Это предостережение исходит от 61-летней Светланы, единственной дочери русского диктатора, который погубил десять миллионов своих людей в безжалостной борьбе за власть.

На прошлой неделе Горбачев приподнял завесу над темной историей чисток и казней, известной под названием "пролетарский террор". Для внешнего мира осуждение Сталина кажется частью процесса гласности, новой волны просвещения, прокатывающейся по Советскому Союзу.

Светлана Питерс - так звучит ее фамилия по американскому мужу - училась в том же университете, что и Горбачев. Она обязана ему своей сегодняшней свободой. Она также приветствует гласность. Однако в том, что приоткрывается камень над одной из самых великих в истории могил террора, она видит опасность для Горбачева, который уже копается в гигантской бесчеловечной партийной машине, предназначенной для сокрушения любой формы идеологической оппозиции.

В своем первом обширном интервью с тех пор, как она вернулась вторично на Запад, дочь Сталина ссылается на безликих людей в Кремле и спрашивает: "О чем они думают в действительности? Никто не знает, даже Горбачев. Он пойдет так далеко, как это ему позволят - быть может, он хотел бы большего, но партия владеет им полностью. Я думаю, что трагедия, которая ожидает Горбачева, это та же трагедия, которую пережил чешский лидер Дубчек.

Я знаю, что Горбачев восхищался Дубчеком, но он пошел слишком далеко и слишком рано, и его устранили. Трагедия Горбачева в том, что он не может делать и говорить то, что он хотел бы. Он хотел бы переделать всю партию, а это очень трудная задача.

Я знаю партию большевиков. Это все та же партия, которая была основана 70 лет тому назад. Это все та же жестокая, грубая и убийственная партия. Вся моя ненависть обращена не против Советского Союза или его лидеров или его народа. Вся моя ненависть обращена против партии. По этой причине я и не возвращаюсь.

Дочери Кате 1 год и 8 месяцев. Январь 1952 г. Фото: РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 1681. Л. 52.

Она взяла власть силой. Она свергла законодательные органы, существовавшие в те первые дни. По моему мнению, Ленин не лучше Сталина. Ленин установил террор пролетариата - они могли прибегать к насилию столько, сколько хотели. И они прибегали к нему. Они казнили как соперников, так и союзников".

Тетки и дяди Светланы и большинство из семьи ее матери были казнены в ходе чисток, придуманных Сталиным и его начальником секретной полиции Берией. Она взяла девичью фамилию своей матери, чтобы показать свое презрение к своему отцу.

"У партии есть лицо и это не человеческое лицо. Это лицо не изменилось. Горбачев - идеалист. Он задумал изменить свою страну, изменить свою партию, сделать свой социализм более гуманным, сделать свою партию более гуманной. Все это было бы хорошо, если бы он только смог. Но он сталкивается с этим громоздким аппаратом, наполненным людьми, которые не хотят, чтобы кто-либо заставлял их меняться. Они грубо избавились от Хрущева, как только Хрущев попробовал поднять руку на них, и они могут очень легко избавиться от этого человека".

Она видит задачу, поставленную перед собой Горбачевым, настолько огромной, что ее выполнение почти невозможно.

Сыну Иосифу 6 лет и 8 месяцев. Январь, 1953 г. Фото: РГАСПИ. Ф. 558. ОП. 11. Д. 1681. Л. 51.

"Мы имеем там классический пример государственного капитализма. У них нет коммунизма, каким его предусматривал Маркс. Они создали свой собственный социализм под строгим контролем партии. Партия сливается с государством. Это одно тело. И это та машина, которую Горбачев хочет попытаться повернуть. Естественно, Горбачев не может сказать: "Я борюсь против партии". Вместо этого он говорит: "Я борюсь с бюрократией", но партия - это и есть та самая бюрократия. Он может критиковать лишь отдельные моменты. Другие же являются запретными, не подлежат критике. Партия похожа на гигантское животное. Повернуть его - это огромная задача...14 просто революция".

В возобновлении разговоров об ужасах сталинизма она видит ошибку советского лидера.

"Это вновь расколет страну, потому что в этом вопросе Россия очень, очень разделена. В борьбе с призраком Сталина Горбачева ожидает большая опасность. Он является лидером мировой державы. А тем, что Россия является мировой державой, она обязана моему отцу. Русский империализм, влияние, мировой статус - все это наследие Сталина. Я не говорю, что этим надо восхищаться, но это факт. Вызывая призрак Сталина, Горбачев подрывает свое собственное положение. Ведь борьба с призраком Сталина - вещь опасная, а это мощный призрак. Если его разбудить, может произойти беда. Сталин создал слишком много того, из того, чем является современное государство России".

В радикальном осуждении Сталина она видит ошибку, при которой игнорируются его заслуги как военного руководителя во время революции и Второй мировой войны - заслуги, которые были высоко оценены западными лидерами и историками. Влиятельные деятели в советской партийной машине по-прежнему сталинисты.

Чтобы найти сегодня Светлану, необходимо проехать четыре мили по извилистой дороге в Спринг Грин, штат Висконсин, где она живет со своим мопсом в одноэтажном деревянном доме.

Внуки И.В. Сталина, дети Светланы Аллилуевой - Катя и Иосиф. Москва. Фото: РИА Новости

Трижды разведенная, она вернулась в Россию в 1984 г. с тем, чтобы воссоединиться со своим женатым сыном, дочерью и внуком, с которыми она не виделась 15 лет. Но она не была счастлива в своей родной стране. Два года спустя, после обращения к Горбачеву, ей и ее дочери Ольге от третьего мужа (американца Уильяма Питерса) было разрешено уехать.

Сегодня 15-летняя Ольга учится в квакерской школе в Эссексе, а вчера Светлана узнала, что ей также дано разрешение английским министерством внутренних дел поселиться в Британии.

Мы продолжаем беседовать о ее отце. Говоря на прекрасном английском языке с явным русским акцентом, она рассказывает мне, что она сравнивает его15 сейчас с аятоллой. Сегодня она просто говорит: "Мы, его семья, были также его жертвами, но в то же время мы не понимали этого".

Она не защищает своего отца, но оспаривает версии о том, что он был "больным параноидным стариком, почти идиотом".

Она сказала: "Он был человек большого ума. Не обладая таковым, он не смог бы поднять Россию на такую высоту. Как человек он был азиат: его психология была близка больше к психологии аятоллы, чем Ленина. Он происходил из среды бедного крестьянства и насилия. Это происхождение дало себя знать, когда он стал лидером партии. Но как лидер он ничего не создавал: террор, чистки - все это было создано при Ленине, а также в результате его ужасного альянса с Берией".

Вот то наследие, которое дочь Сталина видит главным камнем преткновения дел Горбачева. "Эта машина всемогуща. Она не хочет изменяться".

Перевел: С. Чашников.

РГАСПИ. Ф. 794. Оп. 1.

Перевод с английского.

Копия. Машинопись с рукописными пометками.

1. В своем заявлении, сделанном в посольстве США в Дели 6 марта 1967 г., дочь вождя ошибочно указывала местом рождения Москву. См.: Аллилуева С. Далекая музыка. New York, 1988. С. 259.

2. Душечкина Е.В. Культурная история имени: Светлана // Душечкина Е.В. Имя: Семантическая аура. М., 2007. С. 339-340.

3. Там же. С. 342, 345.

4. Там же. С. 347.

5. Самойлов Д. Поденные записи. Т. 2. М., 2002. С. 319.

6. Там же.

7. Переписка Сталина с детьми была опубликована журналом "Родина" в сборнике документов: Сталин в объятиях семьи. Сост. Ю.Г. Мурин. М.: Родина; Edition Q, 1993.

8. РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 11. Д. 1553.

9. Там же. Д. 1556.

10. Там же. Д. 1561.

11. Там же. Д. 1563-1564, 1566.

12. Там же. Д. 1665, 1667, 1669.

13. Черняев Анатолий Сергеевич (1921-2017) - советский партийный и государственный деятель. Окончил исторический факультет МГУ, его аспирантуру и в 1950-1958 гг. преподавал на факультете. С 1961 г. работал в ЦК КПСС. В 1986-1991 гг. помощник М.С. Горбачева по международным делам. Черняев и поэт Д. Самойлов учились в одной школе и поддерживали отношения в течение всей жизни.

14. Пропуск в тексте.