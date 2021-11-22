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22.11.2021 11:11
Рубрика: Общество

Завершена первая фаза исследований российской вакцины от ВПЧ

Текст: Евгения Думанская

Российская вакцина от вируса папилломы человека (ВПЧ) прошла первую фазу клинического исследования, сообщили в биофармацевтической компании "Нанолек".

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Ранее было объявлено о разработке в России собственного препарата для профилактики рака шейки матки и других заболеваний, которые вызывает ВПЧ. Сейчас в гражданском обороте доступны только зарубежные вакцины.

Как рассказали в "Нанолеке", российский препарат показал более высокую безопасность и лучшую переносимость по сравнению с вакциной того же типа, произведенной в США. Первая фаза клинического исследования проводилась с июля по ноябрь на базе Кировского государственного медицинского университета.

"Риск нежелательных явлений был ниже на 7%, чем у препарата сравнения, при этом все изменения в самочувствии испытуемых были легкими - в основном это были реакции в месте введения вакцины, например, покраснение, зуд и болезненность при надавливании", - цитирует ТАСС сообщение компании.

Ни у одного из добровольцев не было значимых отклонений лабораторных показателей, нежелательные явления отмечались у 13% из тех, кто получил новую вакцину, и у 20% получивших препарат сравнения. У большинства после первой прививки российской вакциной выработались антитела к четырем наиболее распространенным онкогенным штаммам ВПЧ.

Вывести препарат на рынок планируется к 2024 году. В ходе следующей фазы испытаний пройдет рандомизированное сравнительное клиническое исследование с участием более тысячи добровольцев.

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