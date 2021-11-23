В Тюмени родителей погибшей девочки лишили прав на других детей

В Тюмени отца и мать убитой восьмилетней девочки суд лишил родительских прав в отношении несовершеннолетних сына и дочери.

Решение вынесли сегодня, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. С иском обратилось управление социальной защиты населения Тюмени.

Суд установил, что ответчики уклоняются от выполнения своих родительских обязанностей. Помимо лишения родительских прав, с тюменцев взыскали алименты на содержание детей, которые находятся в социальном учреждении. Решение не вступило в законную силу.

Напомним, девочка пропала 30 июня в неблагополучном районе Тюмени. Ребенка искали сотни горожан и волонтеров. 19 августа тело нашли рабочие, которые косили траву в двух километрах от дома девочки. Предполагаемого убийцу задержали 25 августа - выдали коробка от вытяжки, ковер и провод, которые использовались для хранения тела. Через несколько дней родителей попросили лишить прав на других детей. Сообщалось, что документы на опеку готовила совершеннолетняя сестра детей.