ФАС предложила ужесточить условия сделок по слиянию на финансовом рынке

Федеральная антимонопольная служба намерена усилить контроль за слияниями и поглощениями на финансовом рынке. Об этом заявил на Съезде Ассоциации российских банков заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров.

По его словам, ФАС считает необходимым унифицировать контроль за экономической концентрацией по аналогии с товарным рынком и считать суммарные активы участников сделки.

Сейчас порог активов, при превышении которого сделка между банками подпадает под антимонопольный контроль, составляет 29 млрд рублей. При этом активы финансовых организаций, в отличие от товарного рынка, не суммируются.

В результате даже крупные финансовые организации могут без согласования с антимонопольной службой приобретать любые банки, которые не имеют активов в 29 млрд рублей.

"Ведомство будет выносить на обсуждение пороговое значение, механизм останется прежним, он будет определяться правительством по совокупным активам, а не по одному из участников сделок экономической концентрации", - пояснил Кашеваров, которого цитирует пресс-служба ФАС.