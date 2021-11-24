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24.11.2021 07:49
Рубрика: Общество

Проекты амурского скульптора продолжают воплощать после его кончины

Текст: Сергей Набивачев
Российская газета - Неделя - Дальний Восток № 267(8618)
На набережной Амура - через дорогу от благовещенского филиала "Российской газеты" - появилась необычная лавочка. На ней "уселись" птицы: в центре заливающийся трелью соловей, а по обе стороны от него - слушатели-воробьи. Все из металла.
Николай Неведомский с "Невозмутимым котом". Фото: "Амурская правда" Николай Неведомский с "Невозмутимым котом". Фото: "Амурская правда"
Николай Неведомский с "Невозмутимым котом". Фото: "Амурская правда"

Подобраться к скульптуре сразу не получилось - ее окружила компания дам почтенного возраста. Поневоле прислушался к разговору. Говорили об авторе композиции Николае Неведомском. Одна из женщин назвала его своим зятем и рассказала подругам замысел автора. По ее версии лавочек должно быть две. На одной поет соловей, а благодарные слушатели - на соседней. Но для нее просто не нашлось места.

"Вот таким талантливым был Николай Алексеевич. 24 ноября ему бы исполнилось 65", - со слезами в голосе сказала женщина, и компания перешла к соседней лавочке, украшенной столь любимой благовещенцами композицией "Невозмутимый кот", которую тоже создал Николай Неведомский. Но скамейка с соловьем и его слушателями не пустовала, несмотря на прохладную погоду: вскоре к ней подошла супружеская пара, а затем присела девушка, чтобы сделать селфи.

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Творец ушел из жизни, а его проекты продолжают воплощаться. Николай Неведомский известен в регионе как первый сити-менеджер Благовещенска, а затем - глава областного избиркома. Знали его и с другой стороны - как автора памятников, украшающих улицы амурских городов и сел.

"Эскизы скамейки с воробьями мне показывал Николай Алексеевич, это одна из последних его работ. Но, к сожалению, воплотить в жизнь не успел. Поэтому я решил, что эта идея должна быть реализована. Скамейка будет стоять на набережной Благовещенска. Уверен, что она станет такой же любимой, как и другие его работы", - рассказал глава Приамурья Василий Орлов у себя на страничке в Instagram.

Рисовать Николай Неведомский любил и умел с детства. Самую первую скульптуру он создал в конце 1970-х или в начале 1980-х по просьбе мамы, которая работала в детском саду. Так во дворе дошкольного учреждения появился пятнистый олененок.

Николай Неведомский известен как первый сити-менеджер Благовещенска, а затем - глава областного избиркома

Уже будучи главой администрации Благовещенска Неведомский приложил руку к созданию сувенирного барельефа Николая Муравьева-Амурского. Позднее никак не удавалось создать проект памятника казакам-первопоселенцам. Конкурс объявлял сам Неведомский как градоначальник. У него же постепенно стал рождаться замысел, как мог бы выглядеть мемориал.

Наброски увидел тогдашний губернатор Приамурья Олег Кожемяко и предложил воплотить в жизнь. И сити-менеджер неожиданно для самого себя стал автором ныне хорошо известной скульптуры. Она запечатлела трех казаков-первопоселенцев, которые только что высадились на берегу Амура в районе нынешнего села Верхнеблаговещенского.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Потом было еще немало памятников: от милых и забавных вроде "Невозмутимого кота" до преис­полненных смысла, заставляющих задуматься - как мемориал партизанам в Сковородине или памятник строителям БАМа на станции Бамовской. Николай Неведомский создал бюст летчика, Героя России Олега Пешкова в селе Возжаевке Белогорского района и памятную доску для музея-мастерской народного художника России Александра Тихомирова в Благовещенске.

Последний памятник, который установили при жизни скульптора Неведомского, - бюст графа Николая Игнатьева в селе Игнатьево Благовещенского района. Того самого дипломата, кто присоединил к России территории нынешнего Приморского и большую часть Хабаровского края.

Коллеги и друзья из "Амурской правды" рассказали о некоторых нереализованных проектах Николая Неведомского. Композиция "Добрый кот", чем-то похожая на "Невозмутимого кота", должна появиться в Санкт-Петербурге, где Николай Неведомский прожил свои последние годы.

Еще одна работа могла украсить село Никольское Белогорского района, где я провел детство. В этом году населенный пункт отпраздновал свое 160-летие.

По словам главы Никольской администрации Светланы Чансы-Чан, десять лет назад к 150-летию села заложили капсулу с посланием к потомкам 2061 года и установили памятный камень в честь первых поселенцев. Потом возникла идея заменить его на полноценный памятник. С 2018 года глава сельсовета стала искать, кто бы мог создать скульп­туру, и вышла на Николая Неведомского.

Фото: Вера Давыдова/Предоставлено Красноуфимским краеведческим музеем
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- Мы с ним начали плотно работать, он заинтересовался. Я сделала фотографии села, прислала архивные справки по его просьбе. Неведомский делал наброски, - рассказала Светлана Чансы-Чан. - Селу выделили деньги. Я звонила в Питер, но никто долго не отвечал. Наконец, взяла трубку женщина: "Николай Алексеевич вчера умер".

Деньги в Никольском распределили на другие нужды. А спустя несколько месяцев в сельсовет позвонила супруга Николая Неведомского Лидия Мироновна. Перебирая архивы мужа, она нашла большой пакет документов, касающихся памятника в Никольском. Перед самой смертью скульп­тор успел подготовить проект.

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