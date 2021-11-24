В Минтруде рассказали, как потратить маткапитал на образование

При этом на дошкольное образование средства можно направить сразу после получения сертификата. Для оплаты обучения в школах, вузах и колледжах ребенку, на которого получен маткапитал, должно исполнится три года.

Кроме того, на дату начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет, а образовательная организация должна находиться в России и иметь соответствующую лицензию.

Учиться на средства маткапитала можно не только в вузах и колледжах, но и в частных садах, учреждениях допобразования или на подготовительных курсах. С помощью сертификата также можно оплатить проживание в общежитии учебного заведения.

Заявление о распоряжении маткапиталом подается через личный кабинет на сайте ПФР или Госуслуг, лично в МФЦ или любое территориальное подразделение ПФР независимо от места жительства.