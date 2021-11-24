Внутренний турпоток в пандемию вырос на 20 процентов

Несмотря на пандемию и введенные в ряде регионов ограничения, рост внутреннего турпотока по России по итогам года может составить 20 процентов к уровню 2019 года, рассказал "РГ" член экспертного совета по туризму в Совете Федерации Дмитрий Горин.

"Эта цифра отражает рост по всем видам туризма, включая самостоятельные путешествия. Ситуация по регионам разная, но один только Крым показывает рост на 40 процентов по отношению к 2019 году. 2020 год из-за локдауна во внимание не берем", - пояснил эксперт.

При этом, по оценке Дмитрия Горина, въездной турпоток в Россию снизился на 95 процентов по отношению к 2019 году, выездной - на 80 процентов.

Путешествия по России стимулировали сначала закрытые границы, а затем антиковидные ограничения, введенные зарубежными странами.

"Чтобы попасть в Турцию, надо иметь либо QR-код о вакцинации, либо сдавать ПЦР-тест, причем не только, отправляясь на отдых, но и по возвращению. Многие не хотят сложностей", - рассказал "РГ" вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Стимулировало путешествия и то, что в 2021 году в России были введены семейные тарифы на перелеты и переезды по железной дороге, дающие возможность семье проехать по льготной цене. Также закрепились беспрецедентные меры, стимулирующие турпоток, введенные с конца 2020 года.

Во-первых, речь о введении чартерных рейсов в составе пакетных туров на Байкал, Сахалин, в Бурятию, Хакасию, Казань, Тюмень. Государство компенсирует половину стоимости фрахта воздушного судна. А это снижает итоговую стоимость тура в 1,5-2 раза. Всего планируется субсидировать чартеры в 67 регионов. Из федерального бюджета на эти цели в этом и в последующие годы выделяется 1,2 миллиарда рублей ежегодно.

Во-вторых, в этом году из федерального бюджета выделялись средства по программе туристического кешбэка - государственного субсидирования поездок по России. Туристы могут оплатить путешествие картой "Мир" и получить кешбэк в 20 процентов от его стоимости. На туристический кешбэк в последующие два года будут направлять по пять миллиардов рублей. "Кешбэк действует очень эффективно. И это важно не только с точки зрения экономики, но и человеческих ресурсов. В условиях пандемии государство поддерживает отдых и реабилитацию людей, это важно. Причем средства перечисляются напрямую потребителю, без посредников", - отметил Юрий Барзыкин.

Турпоток подстегнула и возможность удаленной работы. Даже в низкий сезон на отели и апартаменты, особенно на юге, был хороший спрос.

"При этом туриндустрия хорошо справилась с наплывом туристов. В том числе, и по выполнению антиковидных требований", - констатирует Юрий Барзыкин.

Кроме того, уже девять регионов России подписали соглашения о развитии туристической инфраструктуры в рамках представленного в этом году нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

"Совместная работа с регионами позволяет создать качественные и доступные туристические услуги для наших граждан, открывает для них новые направления путешествий. И самое главное - отвечает как экономическим, так и социальным задачам. В 27 субъектах РФ в ближайшее время будут реализованы 50 туристических инфраструктурных проектов. Мы создадим около 30 тысяч новых гостиничных номеров. Инфраструктурное развитие даст нам прирост турпотока на 9,4 миллиона человек совокупно в этих регионах. Проекты позволят создать дополнительно около 20 тысяч новых рабочих мест", - заявил курирующий туротрасль в правительстве вице-премьер Дмитрий Чернышенко.