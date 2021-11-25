Доходное место: Какие услуги самозанятых стоят дороже всего

Сфера недвижимости является самой прибыльной для самозанятых в категориях "деловые услуги" и "фриланс". Об этом говорится в исследовании сервиса "СберУслуги".

Так, например, услуги по продаже дома или квартиры обойдутся клиентам от 30 тысяч рублей, а помощь в проведении сделки - в 20 тысяч рублей. У фрилансеров самая дорогая услуга - создание корпоративного сайта, за которую исполнители попросят минимум 10 тысяч рублей.

В число самых дорогих услуг также вошла установка кондиционера: в среднем она обойдется заказчику в шесть тысяч рублей.

"Категории "деловые услуги" и "фриланс" - самые высокооплачиваемые категории в сервисе", - говорится в исследовании.

В категории "красота и здоровье" самыми дорогими услугами оказались микроблейдинг, татуаж губ и бровей, а также мужской татуаж. Средняя стоимость начинается от пяти тысяч рублей.

В исследовании указаны средние медианные значения по России.

Услугами самозанятых чаще всего интересуются в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани и Екатеринбурге. При этом за последний год количество самосамозанятых увеличилось в 2,4 раза, а оборот платежей в этой сфере - в 3,9 раза, следует из данных последнего исследования сервисов "Юkassa" и "СберУслуги".