Психотерапевт дал советы, как избежать стресса в "Черную пятницу"

"Черная пятница" может стать стрессовым событием, предупредил психотерапевт медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Виктор Нурдаев.

Как отметил специалист, маркетинговые акции влияют на всех, а из-за ограничения времени покупки, привлекательных ценников и искусственного дефицита решения могут приниматься импульсивно. Особенно стрессовой "черная пятница" может оказаться для тех, кто склонен к тревожности.

Нурдаев советует быть внимательнее к себе и своему состоянию. Он считает, что за нерациональными покупками может скрываться попытка снять напряжение и получить положительные эмоции, компенсировать отсутствие реального контроля над своей жизнью.

"Если вы чувствуете, что оказались в подобной ситуации, попробуйте лучше направить энергию на сферы жизни, действительно нуждающиеся в вашем внимании, и на шаги, которые вы можете предпринять, чтобы изменить положение дел", - цитирует специалиста "Прайм".

Есть способы снять нервное напряжение без ущерба для здоровья и бюджета, например, взяться за уборку или заняться спортом, также можно встретиться с друзьями, приготовить вкусную еду или сделать что-то полезное для себя.

Если радует только процесс покупки, а потом счастье сменяется разочарованием, Нурдаев рекомендует обратиться к специалистам, поскольку постоянно подавленное настроение и чувство неудовлетворенности могут быть признаками депрессии.