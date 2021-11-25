В Кузбассе среди пропавших на шахте 48 горняков есть погибшие

В Кузбассе при задымлении на шахте "Листвяжная" погибли несколько человек.

- По предварительным данным, среди остающихся в шахте 48 горняков - несколько погибших, - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник.

На шахте продолжаются работы по поиску горняков, пропавших в штреке после аварии. На протяжении нескольких часов шахтеры не выходили на связь.

На данный момент известно об одном погибшем. Всего из шахты успели вывести 237 человек. 45 рабочих госпитализированы, двое находятся в тяжелом состоянии. 48 человек еще находятся в шахте без связи, ведется их поиск. По факту аварии заведено уголовное дело.