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25.11.2021 10:33
Рубрика: Происшествия

В Кузбассе среди пропавших на шахте 48 горняков есть погибшие

Текст: Наталья Граф (Кемерово)

В Кузбассе при задымлении на шахте "Листвяжная" погибли несколько человек.

Фото: Мария Пименова/ТАСС
СК возбудил дело после аварии на шахте в Кузбассе

- По предварительным данным, среди остающихся в шахте 48 горняков - несколько погибших, - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник.

На шахте продолжаются работы по поиску горняков, пропавших в штреке после аварии. На протяжении нескольких часов шахтеры не выходили на связь.

На данный момент известно об одном погибшем. Всего из шахты успели вывести 237 человек. 45 рабочих госпитализированы, двое находятся в тяжелом состоянии. 48 человек еще находятся в шахте без связи, ведется их поиск. По факту аварии заведено уголовное дело.

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