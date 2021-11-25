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25.11.2021 09:18
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре усомнились в самоликвидации штамма "дельта" в Японии

Текст: Евгения Думанская
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Новость о самоликвидации штамма "дельта" в Японии звучит как чудо, позволяющее надеяться на скорое окончание пандемии, но в реальности все обстоит иначе, рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Фото: Carl Court / AFP
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Японские ученые сообщили, что "дельта" накопила слишком много мутаций в белке, отвечающем за исправление ошибок, и это привело к его самоликвидации. Хафизов отметил, что это звучит как чудо, но на самом деле линия "дельта" постоянно мутирует во всех странах, и сейчас уже есть много подлиний. По мнению специалиста, наиболее вероятное объяснение "японского чуда" - высокий уровень вакцинации и соблюдение населением противоэпидемических мер.

Хафизов отметил, что, например, в Южной Корее, как и в Японии, вакцинировано около 80% населения, однако отличие Японии в том, что население крайне дисциплинировано соблюдает профилактические меры - люди носят маски и придерживаются социальной дистанции. В Южной Корее же пришлось вводить большие штрафы за отсутствие маски.

"Сами японские власти и не думают праздновать окончание эпидемии, отмечая, что новые волны заболеваемости еще будут. Население полностью с ними солидарно, и все продолжают носить маски, даже несмотря на столь низкий процент инфицированных в стране", - добавил специалист в беседе с РИА Новости.

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