Москва меняет стратегию строительства

Сократить число мигрантов на московских стройках призвал мэр Москвы Сергей Собянин. "Другого качества люди нужны, с другой зарплатой, меньше мигрантов, которых у вас достаточно много на сегодняшний день", заявил он. Но квалифицированных строителей в России мало, а еще меньше - современных строек с высокой механизацией и современной организацией. Без этого кардинальная смена персонала и любое повышение зарплат не принесут нужного экономического эффекта.

"Больше привлекайте россиян из ближайших регионов, повышайте заработную плату, создавайте условия работы", - сказал столичный градоначальник, обращаясь к гендиректору застройщика "Крост" Алексею Добашину и его коллегам. Призыв уже разлетелся по стране и, по данным опроса ВЦИОМ, получил одобрение 54 процентов россиян, которые видят в привлечении гастарбайтеров больше отрицательных сторон, чем положительных. По мнению респондентов, главная проблема состоит в том, что мигранты демпингуют на рынке труда - без них россияне получали бы больше денег за свою работу.

Но мэр столицы предложил строительным компаниям в разы повышать и производительность труда. Он заявил, что строящееся в столице жилье должно быть "более индустриальным с точки зрения подготовки, основных конструктивных элементов, даже в части отделочных работ, инженерных". И уже пообещал выделить площадки для сооружения предприятий стройиндустрии нового типа.

Заместитель мэра, руководитель строительного комплекса Москвы Андрей Бочкарев сравнивает: "Заработная плата у рабочих в Китае в пересчете на рубли - в среднем 150 тысяч, у финского рабочего - 240 тысяч, в Великобритании - 250 тысяч. И там не привозят рабочих из-за границы. Но заходишь, на тамошнюю стройку - рабочие обвешаны инструментами, и один человек заменяет троих… Весь процесс проектирования и стройки организован так, чтобы минимизировать количество работающих, которые подготовлены гораздо лучше. И в Москве процесс строительства должен быть перестроен, чтобы использовать в три раза меньше людей, зарплата у них была в два, а то и в три раза больше, и строили бы вдвое быстрее".

В стране уже есть такие примеры - новые северные и дальневосточные стройки "Роснефти", "Газпрома", других ведущих отечественных корпораций. Там активно используется вахтовый метод, но практически нет мигрантов, 99 процентов работников - граждане России, профессионалы высокого класса, приехавшие по контрактам из разных регионов страны. Вторая особенность этих строек - максимальное применение передовых технологий, техники и организации строительства - увы, преимущественно зарубежных. Обходится все это недешево, но сроки исполнения минимальные, а качество высокое. Есть такая стройка и в столице - сооружение Национального космического центра на территории ракетного научно-производственного центра имени Хруничева. Московская мэрия рассчитывает, что здесь и на других подобных объектах столичные строители получат хорошую школу сооружения уникальных объектов, работы с новыми технологиями. А город сделает первые шаги к перемене самой стратегии строительства, в том числе жилищного.

- Совсем без трудовых мигрантов стройки Москвы и России не обойдутся, - заявил "РГ" президент Национального объединения строителей НОСТРОЙ Антон Глушков. - Но такая задача и не ставится: столичные власти планируют лишь сократить численность трудовых мигрантов на 40-50 процентов к концу 2024 года, с одновременным повышением эффективности и производительности квалифицированного труда, в том числе и мигрантов. В этой связи НОСТРОЙ прорабатывает вопрос об оценке квалификации трудовых мигрантов - как временно трудоустроенных в России, так и планирующих въезд. Квалификация иностранных граждан, выполняющих работы на стройке, обязана соответствовать российским требованиям, установленным в профессиональных стандартах, и это должно иметь достоверное подтверждение. Наше объединение уже разработало адаптированные оценочные средства по 31 востребованной квалификации, включая вопросы по профессиональным компетенциям, а также по охране труда в строительстве. Цель - вместо массового привлечения в отрасль иностранной рабочей силы с неподтвержденной, нередко "любительской" квалификацией обеспечить российскую столицу высокопрофессиональными кадрами вне зависимости от национальности и страны рождения.