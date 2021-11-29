Абрамченко оценила влияние новых правил утилизации отходов на инфляцию

Новые правила утилизации отходов бизнесом почти не скажутся на потребительской инфляции. Она составит всего 0,1 - 0,2%. Об этом со ссылкой на пресс-службу вице-премьера Виктории Абрамченко сообщает ТАСС.

Изменение правил предусмотрено введением новой концепции расширенной ответственности производителей (РОП). Согласно последней, производители будут обязаны с 2022 года полностью утилизировать упаковку товаров. По словам Абрамченко, влияние новой концепции на цены просчитывали в Минэкономразвития вместе с аналитиками.

Вице-премьер уверена, что нынешняя форма РОП изжила себя и нуждается в модернизации.

"В настоящее время финансовое бремя за образование мусора фактически лежит на гражданах. Бизнес платит около трех млрд рублей экосбора, а граждане - за вывоз и утилизацию отходов около 190 млрд рублей", - отметила она.

Принцип РОП введен 1 января 2015 года и обязывает производителей утилизировать произведенный ими товар, утративший потребительские свойства. Сейчас ставки нормативов на утилизацию разных товаров и видов упаковки колеблются от 10 до 45%, а для большинства позиций перечня составляют 15-20%.

С 2022 года норматив утилизации упаковки товаров составит уже 100%, а норматив утилизации товаров каждый год будет повышаться на 10%. Производители и импортеры должны будут перерабатывать образовавшиеся отходы самостоятельно или заключить договор с профессиональным утилизатором. По мнению экспертов, на эти цели бизнес потратит от 100 до 140 млрд рублей в год.

Ранее Минсельхоз предложил отсрочить реформу по стопроцентной утилизации упаковки на три года. При этом, по мнению главы Минприроды, откладывать новые правила утилизации больше нельзя. А сама Виктория Абрамченко заявила, что выступать против новых правил утилизации упаковки глупо.