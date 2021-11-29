Американский толковый словарь назвал "вакцину" словом года

Американский толковый словарь Merriam-Webster выбрал "вакцину" словом 2021 года. Это означает, что люди чаще всего искали именно это слово в словаре.

На фоне заинтересованности населения США значением слова, а также появлением вакцин от новой коронавирусной инфекции, которые вызывают иммунный ответ новым способом, его толкование решили уточнить.

Так, ранее под вакциной понимали препарат на основе убитых микроорганизмов, живых аттенуированных организмов или живых полностью вирулентных организмов, которые используют для выработки антител или искусственного увеличения иммунитета к определенному заболеванию.

Теперь значение слова вакцина расширено до препарата, который применяют для стимулирования иммунного ответа в организме против определенного возбудителя инфекции или заболевания. При этом в словаре приводится два вида препарата: антигенный (на основе бактерии, вируса, белка или токсина) или на основе генетического материала (например, звено синтезированной матричной РНК).

Кроме слова "вакцина", интерес к которому вырос в этом году в США на 601%, словарь определил еще десять слов, которые пользовались чуть меньше популярностью: "мятеж" (связано со штурмом Капитолия США), "настойчивость" (название марсохода НАСА), "цикада" (связано с нашествием цикад в США) и "мета" (из-за переименования Facebook в Meta). В прошлом году словом года словарь назвал "пандемию".