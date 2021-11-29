Новости

Новое лекарство "МИР-19" будет эффективным против штамма "омикрон" 21:45
В Японии ученые вылечили обезьяну от ВИЧ 21:38
376 453 человека в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 21:27
Первое совместное учение ВМФ России и ВМС стран АСЕАН пройдет в Индонезии 21:15
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на белорусско-польской границе 21:11
Захарова: Гумпомощь Донбассу не противоречит Минским соглашениям 20:56
Песков назвал ответственных за возможные ограничения по "омикрон"-штамму 20:39
В Крыму ураганный ветер оставил без электричества 56 тысяч человек 20:37
Гинцбург: Детскую вакцину от ковида надо включить в нацкалендарь прививок 20:34
В Крыму ослабили антиковидные ограничения 20:21
Первый случай заражения штаммом "омикрон" выявили в Испании 20:17
МЧС Крыма предупредило об усилении ветра до ураганного 20:14
В Москве завершился международный фестиваль, посвященный 700-летию Данте 20:04
Генконсульство: Россиян среди погибших в результате урагана в Стамбуле нет 19:49
МВД просит продлить арест бывшей замминистра просвещения Марине Раковой 19:42
МИД РФ возложил ответственность на НАТО за происходящее на границе Беларуси 18:50
В Крыму сильный ветер обесточил города и повалил деревья 18:48
Криштиану Роналду не приедет на церемонию вручения "Золотого мяча" 18:48
Суд арестовал водителя BMW, которого задерживали со стрельбой в Москве 18:35
Суд оштрафовал Google еще на 3 миллиона рублей 18:10
Фестиваль "Дипломатия Дружбы" объединил почти 15 тысяч школьников из России и Китая 17:59
В Петербурге подведут итоги председательства РФ в Арктическом совете 17:59
В "Газпроме" заявили, что высокие цены на газ негативно влияют на спрос 17:59
Матвиенко предложила работать на опережение по природоподобным технологиям 17:57
Умер актер из "Крокодила Данди" Дэвид Галпилил 17:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
29.11.2021 20:34
Рубрика: Общество

Гинцбург: Детскую вакцину от ковида надо включить в нацкалендарь прививок

Текст: Анастасия Селиванова
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что детскую прививку от новой коронавирусной инфекции следует включить в Национальный календарь прививок. Об этом он заявил журналистам 28 ноября.

Фото: iStock
Центр Гамалеи подал документы на вакцину от ковида для детей 6-11 лет

"Я считаю, что она обязательна, [надо] чтобы ее внесли в национальный календарь прививок", - приводит слова Гинцбурга РИА Новости. Речь идет о вакцине для подростков 12-17 лет.

Центр Гамалеи является разработчиком вакцины от коронавируса "Спутник V" для взрослых людей старше 18 лет, а также его разбавленным вариантом "Спутник М" для подростков в возрасте 12-17 лет. На данный момент центр уже подал документы на исследования вакцины для детей 6-11 лет, которая также будет представлять собой разведенный "взрослый" вариант.

Кроме того, ранее стало известно, что на фоне получившего распространение южноафриканского штамма коронавируса омикрон Центр Гамалеи решил модифицировать "Спутник V" и "Спутник Лайт" для более эффективной защиты вакцинированных. Тем менее разработчик вакцины считает, что препарат дает выработку довольно широкого спектра антител, что повышает его шансы на защиту от омикрона.

Общество Здоровье Экономика Отрасли Фарминдустрия Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на белорусско-польской границе
Захарова: Гумпомощь Донбассу не противоречит Минским соглашениям
МИД: Постпредство РФ при НАТО в Брюсселе вряд ли возобновит работу
Центр Гамалеи пообещал разработать вакцину от омикрона за 10 дней
Генконсульство: Россиян среди погибших в результате урагана в Стамбуле нет
Выстоит ли традиционная журналистика под напором интернета
Стали известны подробности о вакцинации подростков от COVID-19 "Спутником М"