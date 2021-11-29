Гинцбург: Детскую вакцину от ковида надо включить в нацкалендарь прививок

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что детскую прививку от новой коронавирусной инфекции следует включить в Национальный календарь прививок. Об этом он заявил журналистам 28 ноября.

"Я считаю, что она обязательна, [надо] чтобы ее внесли в национальный календарь прививок", - приводит слова Гинцбурга РИА Новости. Речь идет о вакцине для подростков 12-17 лет.

Центр Гамалеи является разработчиком вакцины от коронавируса "Спутник V" для взрослых людей старше 18 лет, а также его разбавленным вариантом "Спутник М" для подростков в возрасте 12-17 лет. На данный момент центр уже подал документы на исследования вакцины для детей 6-11 лет, которая также будет представлять собой разведенный "взрослый" вариант.

Кроме того, ранее стало известно, что на фоне получившего распространение южноафриканского штамма коронавируса омикрон Центр Гамалеи решил модифицировать "Спутник V" и "Спутник Лайт" для более эффективной защиты вакцинированных. Тем менее разработчик вакцины считает, что препарат дает выработку довольно широкого спектра антител, что повышает его шансы на защиту от омикрона.