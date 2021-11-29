Торговые центры прокомментировали требование снижения арендной платы

Торговые центры, как правило, идут навстречу своим арендаторам, а также не поддерживают поспешное введение QR-кодов для посещения магазинов. Российский совет торговых центров прокомментировал обращение сети "Перекресток" с требованием отмены индексации арендной платы.

Управляющие компании торговых центров идут навстречу своим арендаторам, отметил президент РСТЦ Дмитрий Москаленко: "В период пандемии коронавируса условия арендных договоров часто пересматривались, арендные ставки снижались до 90%. При этом продуктовые магазины не подпадают под ограничения и продолжают работать на постоянной основе".

Ранее один из крупнейших продуктовых ритейлеров X5 Group потребовал от владельцев торговых центров, где работают магазины сети, отказаться от индексации арендных ставок, сообщал "Коммерсант". В письме, адресованном в торговые центры, компания ссылается на снижение интереса к офлайн-магазинам и на кардинальное изменение бизнес-моделей. Причиной ультиматума мог стать обсуждаемый сейчас властями законопроект об обязательном введении QR-кодов в общественных местах, отмечает издание. Примеру "Перекрестка" последуют другие крупные сети, считают эксперты.

В РСТЦ, в свою очередь, отметили, что не раз высказывались против поспешного введения QR-кодов для посещения торговых центров. "После продолжительной пандемии и связанных с ней ограничений отрасль и так переживает не лучшие времена. Любое необдуманное и не согласованное с представителями бизнеса решение может оказать отрицательное влияние на объем выручки, посещаемость ТЦ и выживаемость арендаторов", - говорит Москаленко.