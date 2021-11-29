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29.11.2021 23:51
Рубрика: Общество

Ученые установили связь между лишним весом и воспалением десен

Текст: Андрей Васильев

Тип воспаления, вызванный избыточным весом, связан с многочисленными рисками для здоровья, включая развитие диабета 2-го типа и обострение сердечно-сосудистых заболеваний. Новое исследование американских ученый предполагает, что существует один риск, о котором вы, возможно, не задумывались: заболевание десен.

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Результаты исследования, опубликованные в Journal of Dental Research ("Журнале стоматологических исследований"), показывают, что в период воспаления, связанного с ожирением, в организме увеличивается количество супрессоров клеток миелоидного происхождения, или MDSCs. Они берут начало в костном мозге и развиваются во множество типов клеток, включая остеокласты, разрушающие костную ткань. Исследователи отмечают, что это проблема всего тела, но она может быть особенно проблематичной для вашего рта. Кость удерживает зубы на месте, и когда эта основа ослабляется, это может привести к заболеванию десен и потенциальной потере зубов.

"В ходе предыдущего исследования было выявлено наличие четкой взаимосвязи между ожирением и заболеванием десен, а наше исследование показывает, что лишний вес может вызвать появление большого количества остеокластов", - пояснил соавтор исследования Кейт Кирквуд, доктор медицинских наук, профессор биологии Высшей школы стоматологической медицины Буффало. В исследовании изучались две группы мышей - одна группа находилась на диете другая - получала пищу, которая вызвала быстрое увеличение веса. У второй группы было выявлено заболевание десен, а также другие воспалительные заболевания, связанных с костями, которые имеют тенденцию развиваться вместе с ожирением, включая артрит и остеопороз.

Эксперты отмечают, что переедание может усилить иммунный ответ, из-за того, что организм подвергается стрессу из-за чрезмерного потребления пищи. В ответ иммунная система генерирует воспаление, чтобы справиться с угрозой. При этом, отметили исследователи, регулярное употребление большого количества пищи и последующее увеличение веса в итоге сделает это воспаление хроническим, и тогда риски для здоровья начнут увеличиваться.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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