Врач: Какие болезни можно обнаружить у человека по его глазам

Как по глазам человека определить, чем он болен? И с какими проблемами глаз чаще всего привозят пациентов в больницу. Об этом "РГ" расспросила заведующую офтальмологическим отделением Городской больницы скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону Ирину Шангичеву.

Ирина Васильевна, с какими проблемами к вам чаще всего обращаются взрослые пациенты?

Ирина Шангичева: Мы делаем около трех тысяч операций в год. Неприятный факт, но чаще всего взрослые получают травмы после алкогольных возлияний. Пробка от шампанского, попавшая в глаз, - это вообще классика жанра. Как и приключения с петардами или шампурами для шашлыков.

Очень опасны ожоги, особенно щелочью, в этих случаях сложно прогнозировать, насколько поражен орган. Случаются производственные травмы, например, в глаза попадают железные стружки или деревянные щепки. Металлический осколок мы вытаскиваем мощным магнитом. Но сначала с помощью рентгена врач должен определить локализацию осколка, чтобы понять, как его лучше удалить, не повредив сетчатку. А вот чтобы избавиться от неметаллического фрагмента, нужна очень сложная операция.

Говорят, по глазам врач может определить, чем болен человек. Как вы это делаете?

Ирина Шангичева: Глаза, действительно, нередко подсказывают доктору, чем болен пациент. Можно заподозрить по состоянию сосудов аутоиммунную патологию или диабет.

Офтальмоскопия позволяет увидеть сужение сосудов и застойные процессы. Желтый цвет белков говорит о больной печени. А выпуклые и блестящие глаза могут быть признаком неправильной работы щитовидной железой. Кстати, стрессы и курение оказывают сильнейшее влияние на зрение.

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