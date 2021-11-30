Составлен рейтинг открытости экоинформации нефтегазовых компаний

Два участника разделили первое место в рейтинге открытости экологической информации нефтегазовых компаний 2021 года, составленном Всемирным фондом дикой природы (WWF), Creon Group и АКРА при поддержке Евросоюза. Об этом было объявлено на пресс-конференции в Москве.

Лидерами с абсолютно одинаковым результатом стали "Зарубежнефть" и ПАО "Татнефть". Третье и четвертое места - тоже с равным количеством баллов - разделили "Сахалин Энерджи" и "Сургутнефтегаз". Всего в список попали 22 российских участника нефтегазового рынка.

"Рейтинги вносят важный вклад в повышение открытости компаний и достоверности экологически значимой информации, а значит помогают инвесторам повышать качество их оценки рисков, - сказал руководитель программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников. - Наш инструмент выстраивает взаимодействие с заинтересованными сторонами, прежде всего, с обществом". По его словам, инвесторы стали уделять больше внимания нефинансовым рискам. На этом сказались и принятие правительством таксономии "зеленого финансирования", и рекомендация Центробанка по раскрытию нефинансовой информации публичными акционерными обществами.

"Многолетние итоги рейтинга демонстрируют высокий уровень экологической открытости целого ряда российских нефтегазовых компаний, - отметил сооснователь рейтинга, председатель совета директоров Creon Group Фарес Кильзие. - Это свидетельствует об их серьезной подготовке к декарбонизации евразийской экономики, которая станет возможной только с их участием".

ТОП-10 нефтегазовых компаний России по открытости экологической информации: