"Всегда был сам по себе": Лоза поделился воспоминаниями о Градском

Известный музыкант Юрий Лоха прокомментировал на своей странице в Facebook кончину своего коллеги Александра Градского.

"Ушёл Саша Градский. В нашей эстрадной тусовке он всегда был сам по себе. Он даже гитару настраивал на два с половиной тона ниже, а потому попросить её для своего выступления никому бы и в голову не пришло. Хотя на обычном строе он тоже мог - по крайней мере, один раз на сборном концерте попросил мою и нормально отработал", - рассказал Лоза, отметив, что спорить с Градским было можно, "но не признавать его уникальность было нельзя".

Также Лоза поделился таким воспоминанием: "Когда мы всем составом "Зодчих" пришли к нему в "Градский Холл", чтобы отработать там концерт, он встретил нас и сказал, что мы можем идти на сцену практически без саундчека, так как уже настроил аппарат как себе. Я ему говорю - это медвежья услуга, потому что ни у кого из нас нет твоих вокальных данных, твоего давления в голосе, и если мы выйдем на зрителя с твоими настройками, нас просто никто не услышит", - написал музыкант, отметив: "Думаю, в тот момент ему было приятно".

"Царствие Небесное!" - заключил Лоза.

Напомним, Александр Градский, переболевший минувшей осенью коронавирусом, умер в ночь на воскресенье в одной из московских больниц в 72 года от ишемического инсульта. Прощание с артистом пройдёт 1 декабря в театре "Градский Холл", похороны - на Ваганьковском кладбище. Недавно стало известно, что Градский женился на модели и актрисе Марине Коташенко за месяц до своей кончины.

Ранее сообщалось, что будущее текущего сезона "Голос", где Градский был наставником, пока остаётся неизвестным.