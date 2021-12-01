Новый "Человек-паук" вышел на второе место по предпродажам Marvel

Предварительные продажи билетов на показ фильма "Человек-паук: Нет пути домой", стартующего 15 декабря, уже преодолели отметку в 35 миллионов долларов. На данный момент больше собрали только предпродажи картины "Мстители: Финал" (40 миллионов долларов), на время ставшей в итоге самой кассовой в истории.

Некоторые сайты не выдержали наплыва желающих. Трудности возникли у Atom Tickets, Fandango и MovieTickets.com, а также у сайтов кинотеатров AMC, Cinemark и Regal. Появилось множество объявлений спекулянтов с пятикратной ценой за заветный билет. В Сети встречаются объявления о перепродаже билетов за 25 тысяч долларов.

Интерес зрителей подогревают тв-споты будущей картины, которые появляются едва ли не ежедневно. Кроме того, уже слиты критические спойлеры к фильму и уже известно, что покажут в одной из сцен после титров.