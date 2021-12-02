Появился трейлер "Туриста" с Джейми Дорнаном

Телерадиокомпания BBC опубликовала трейлер австрало-американо-британского мини-сериала "Турист" (The Tourist) с участием североирландского актера Джейми Дорнана, печально известного благодаря "Пятидесяти оттенкам серого" и его сиквелам, а затем снявшегося в "Осаде Жадовилля", "Антропоиде", "Смерти и соловьях", "Дикой парочке" и долгожданном "Белфасте" Кеннета Браны.

Его герой страдает амнезией - очнувшись в австралийской больнице, он обнаруживает, что не имеет о своей жизни сколько-нибудь внятных воспоминаний. Окружающие идентифицируют его как ирландца, не могут до конца поверить в случившееся, зато он быстро понимает, что в его прошлом есть нечто, таящее смертельную опасность.

В фильме также снялись Дэймон Херриман, Алекс Димитриадес, Шалом Брюн-Фрэнклин, Даниэль Макдональд и столп исландского кинематографа Оулавюр Дарри Оулафссон ("Капкан"). Режиссерами стали Крис Суини и Дэниэл Неттхейм, сценарий написали Гарри и Джек Уильямсы.

Дата премьеры - 1 января 2022 года.