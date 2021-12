Вышел русский трейлер фильма о жизни и творчестве поэта Дилана Томаса

В Сети появился дублированный трейлер биографической драмы "Дилан Томас. Любовник и поэт" (Last Call) о непростом жизненном пути одного из самых известных валлийских поэтов Дилана Марлайса Томаса (1914-1953).

Сюрреализм многих его произведений в сочетании с обращением к богатой кельтской мифологии резко контрастировал с магистральными тенденциями эпохи, что привлекло к его фигуре внимание очень многих почитателей словесности как в Великобритании, так и за рубежом. Вместе с тем попытки причислить Дилана Томаса к последователям какого-либо определенного течения в силу многогранности его творчества не представляется возможным.

Его произведения не раз получали кинематографические воплощения. Радиопьеса "Под сенью молочного леса" (Under Milk Wood) обрела огромную популярность - и была экранизирована в 1972 году Эндрю Синклером с участием Ричарда Бертона, Питера О'Тула и Элизабет Тейлор, в 2014 году вышел в свет одноименный проект BBC, в котором были задействованы Майкл Шин, Шарлотта Черч и Том Джонс. В 1985 году был снят готический фильм ужасов "Доктор и дьяволы" (The Doctor and The Devils), в основу которого был положен забытый до времени сценарий, написанный поэтом. В фильме появились такие актеры, как Джонатан Прайс, Тимоти Далтон, Стивен Рэй, а также модельное воплощение "свингующих шестидесятых" - Твигги. Картина "Дочери Ребекки" (Rebecca's Daughters) на основе одноименного рассказа вышла в свет в 1992-м году, с участием все того же прославленного Питера О'Тула.

Признанного классика английской литературы очень почитают на родине, в Уэльсе, и редкий валлийский актер не воспользовался возможностью запечатлеть еще одну декламационную трактовку поэтических сочинения Дилана Томаса - будь то Ричард Бертон, Энтони Хопкинс, Майкл Шин или Рис Иванс, которому было доверено сыграть Томаса в новом фильме.

Дилан Томас хорошо известен отечественному читателю - начиная с 70-х годов его стихотворения включались в антологии, а затем, как и прозаические произведения, выходили отдельными изданиями. Фрагменты стихотворений за его авторством использовались в "Дне независимости" Эммериха, "Солярисе" Содерберга, "Интерстеллара" Нолана и недавней комической "Постановке" с участием Дэвида Теннанта и Майкла Шина.

Российская премьера фильма намечена на 30 декабря 2021 года. В одной из второстепенных ролей сыграл Джон Малкович.