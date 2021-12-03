Проректор РТУ МИРЭА: У молодежи культура волонтерства вшита в ДНК

В последние годы миллионы россиян стали волонтерами. О том, что мотивирует людей оказывать безвозмездную помощь тем, кто в ней нуждается, и особенностях студенческого волонтерства "Российская газета" поговорила с проректором РТУ МИРЭА Игорем Тарасовым.

Игорь Александрович, сколько сегодня в России волонтеров, и что движет этими людьми?

Игорь Тарасов: За последние десять лет волонтеров в России стало в 2,5 раза больше, сегодня их свыше 7 миллионов. У каждого своя мотивация: кто-то чувствует потребность делиться или хочет расширить социальные контакты, другие вдохновлены идеей помочь планете.

Скажем, студенты чаще набираются опыта или хотят стать частью яркого исторического момента - например, Олимпиады в Сочи в 2014 году. У состоявшихся профессионалов интерес, наоборот, поделиться опытом. Пандемия показала, что бывают ситуации, когда ты просто не можешь остаться в стороне. В одной только акции #МыВместе участвовало более 200 тысяч человек, которые помогали пожилым людям.

При массовом переходе на дистанционку стало понятно, что не все школьные учителя, да и университетские лекторы могут работать онлайн. Наши преподаватели и студенты проводили для них консультации и обучающие мастер-классы.

Не будем забывать и про глобальный тренд на осознанность. Сегодняшнее поколение молодых людей - я это вижу и по своим студентам - мыслят другими категориями. Они не хотят стоять в стороне от глобальных проблем: изменения климата или сверхпотребления. Я думаю, культура волонтерства у них уже вшита в ДНК.

Волонтерская экпедиция на Куршскую косу в 2021 году. Фото: РТУ МИРЭА

Пока в России все же не такой высокий процент волонтеров, как в Европе или США. Почему?

Игорь Тарасов: В девяностые у большинства наших граждан заботы были о том, как семью прокормить. Тем самым мы упустили время привить культуру добровольчества следующему поколению. Хотя именно подобный опыт учит детей ценить доброту и помощь ближнему, чувствовать связь между тем, что отдаешь и получаешь.

Сколько вообще волонтеров сегодня требуется России?

Игорь Тарасов: Формально план мы уже "перевыполнили". При добровольческих центрах, по данным Минэкономразвития, сегодня зарегистрировано около 7,5 миллиона человек - при плановом значении федерального проекта "Социальная активность" в 5,9 миллиона.

Но можно ли четко очертить границы для волонтерства? Кто-то активизируется в коронавирусный кризис, другие кормят бездомных или оказывают экологическую помощь. Волонтерские организации - не про то, чтобы затыкать дыры в системе здравоохранения или социального обеспечения. Волонтеры не помогают по принципу социального положения человека - только бездомным, например. Нет, волонтерство - это про то, чтобы помогать человеку, просто потому что он тоже человек. Иногда эта помощь может оказаться эффективнее государственной. Так, добровольческий поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" зачастую находит пропавших быстрее, чем полиция.

Волонтерская экспедиция РТУ МИРЭА в национальный парк Югыд Ва. Студенты убирают мусор Фото: РТУ МИРЭА

На ваш взгляд, как государство может стимулировать людей заниматься волонтерством?

Игорь Тарасов: Волонтерство - в первую очередь тяжелый труд, когда ты тратишь свое время, энергию и материальные средства. Думаю, в скором времени у нас должна появиться целая система стимулирования волонтеров. В зависимости от стажа, вида деятельности можно предложить льготы на проезд или билеты в культурные учреждения. Такие бонусы могут стать частью программы по развитию образовательного туризма, которую недавно Ростуризму предложил ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.

Волонтерский центр РТУ МИРЭА имеет большой опыт по туристическому и экологическому направлениям. Волонтеры вносят огромный вклад в развитие отечественного туризма: помогают строить турмаршруты, прорубать новые тропы, сопровождать туристические группы. Чтобы расширить волонтерское сообщество по этому направлению, необходимо на федеральном уровне предусмотреть программу по внедрению центров волонтерства на ключевых туристических направлениях. Уверен, это пойдет на пользу не только внутреннему туризму, но и регионам в целом.

Как развивалось волонтерское движение в РТУ МИРЭА?

Игорь Тарасов: У РТУ МИРЭА один из самых многочисленных и слаженных Волонтерских центров среди всех российских вузов. Сегодня в рядах движения более 800 студентов и тысячи выпускников.

Не скажу, что на этапе основания было много трудностей - студенты приходили сами с инициативой поехать куда-то, кому-то помочь. Хотя тогда, почти 10 лет назад волонтерство не было так популярно, как сегодня.

В этом году исполнилось 20 лет Всероссийскому студенческому корпусу спасателей, который изначально был образован на базе РТУ МИРЭА. Студенты помогают профессиональным спасателям, сотрудникам МЧС ликвидировать последствия природных бедствий и тушить пожары в регионах Центральной России. Это серьезная работа, на этапе становления было много вопросов, в частности как их правильно обучить и морально подготовить.

Заготовка дров в заповеднике Командорский. Фото: РТУ МИРЭА

Сколько в среднем стоит отправиться в волонтерскую экспедицию?

Игорь Тарасов: Сама философия волонтерства основана на доброй воле, поэтому волонтер зачастую берет на себя все расходы (от проезда и проживания до организации работ). В 2021 году средняя стоимость участия в волонтерской программе по десяти наиболее востребованным направлениям (среди них Урал, Красноярский край, Алтай, озеро Байкал и другие) находится в диапазоне от 10 до 50 тысяч рублей на человека.

Наш вуз традиционно берет всю организационную часть и большинство этих расходов на себя.

В чем специфика студенческого волонтерства?

Игорь Тарасов: Волонтерство может быть не только приятным для души или полезным для саморазвития, но и "выгодным" в определенных моментах. Некоторые вузы за подтвержденное участие абитуриента в добровольческой деятельности прибавляют ему несколько баллов к сумме оценок за ЕГЭ. В РТУ МИРЭА мы даем от 1 до 4 баллов.

Некоторые организации, с которыми мы сотрудничаем, могут взять на себя расходы на билеты к месту работ. Добровольчество становится возможностью попутешествовать, посмотреть свою страну.

Спасательный отряд РТУ МИРЭА на ликвидации пожаров в Тюменской области. Фото: РТУ МИРЭА

Может ли студенческое волонтерство решить проблему трудоустройства молодых кадров?

Игорь Тарасов: Может, и не только эту проблему. Наши волонтеры часто входят в кадровый резерв организаций-партнеров и получают преимущества при трудоустройстве.

В системе среднего и высшего образования задачу отработки профессиональных навыков решают обязательные практические занятия. Волонтерство же позволяет учащимся осваивать необходимые навыки среди единомышленников в комфортной среде, развивать soft skills. Чем больше студентов будут практиковать волонтерство, тем больше из них смогут вовремя определиться с профессией и работать потом по специальности.

С чего начать свой путь волонтеру, и чего ожидать от этого опыта?

Игорь Тарасов: Нужно почувствовать желание, даже личную потребность. А дальше - искать ту организацию, где можно себя применить. Но здесь важно понимать, что быть волонтером - серьезная работа. Многие начинают на волне энтузиазма, хотят получить "баллы к карме", почувствовать свою значимость и, столкнувшись, с реалиями сильно разочаровываются.

В действительности же волонтеры сталкиваются с рутинным трудом, однообразной работой на длительные сроки, часто им приходится переживать чужое горе и боль. Об этом мало кто задумывается в начале пути, поэтому в центрах добровольцев высокая текучесть кадров.

Поездка волонтеров РТУ МИРЭА в Дмитровский детский дом-интернат "Возрождение". Фото: РТУ МИРЭА

Как "не выгореть" после первой добровольческой миссии?

Игорь Тарасов: При организации трудных экспедиций у волонтеров часто есть возможность получить психологическую помощь. Мы проводим для всех новичков "психологическую вводную лекцию", просим отказаться от завышенных ожиданий, но и не умалять свою помощь. Да, мы не спасем весь мир, но, возможно, изменим мир одного человека.

Забота об эмоциональном состоянии волонтеров должна входить в обязанности организаторов. Мы, например, проводим своеобразную профилактику выгорания - организуем неформальные мероприятия, мастер-классы и, конечно, отмечаем вклад и успехи каждого: не только добрым словом, но и благодарственными письмами, записями в личных волонтерских книжках. Это тоже мотивирует.