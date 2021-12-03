В День Неизвестного солдата рождается новая традиция

3 декабря, когда в России отмечают День Неизвестного солдата, над его могилой у Кремлевской стены и на других воинских захоронениях, где зажжен Вечный огонь, прозвучат имена погибших защитников Отечества, фронтовые судьбы которых в 2021 году восстановили участники Поискового движения России.

Кого-то из пропавших без вести опознали по личным вещам, документам и солдатским медальонам, найденным вместе с останками во время полевых экспедиций. Имена других установили в результате кропотливой и целенаправленной работы с архивными документами, сопоставления различных данных и сверкой всего найденного с нынешней ситуацией в месте гибели военнослужащего, его ранения, выбытия из строя по другой причине.

Такие примеры редакционная почта и внутренний "телеграф" сообщества поисковиков приносят едва ли не каждый день.

Родных пропавшего без вести красноармейца Бажукова Константина Фомича, 1903 года рождения, из деревни Лыбаево Тюменской (а в годы войны - Омской) области разыскивают, чтобы сообщить важные подробности, в тюменском поисковом Центре имени Артура Ольховского. Имя бойца восстановили по вкладышу из медальона, который подняли вместе с останками этим летом в Демянском районе Новгородской области.

В поселке Горшечное Курской области при прокладке водопровода в новый дом этой осенью обнаружили утраченное воинское захоронение: подняли останки 133 воинов, а с ними девять медальонов и пять красноармейских книжек. В лаборатории "Солдатский медальон" экспертам удалось прочитать вкладыши из четырех медальонов и установить имена погибших. Это курсант Илья Бичурин, 1923, уроженец Бурят-Монгольской АССР; Семен Дублицкий, 1911, из Читинской области; Капитон Котов, 1911, из Ростовской и Дмитрий Лисиченков, 1920, из Смоленской. В трех случаях уже найдены семьи, останки переданы для захоронения на родину.

А буквально вчера, 2 декабря, в Музее Победы на Поклонной горе передавали для захоронения на родине еще двух погибших воинов, которые числились без вести пропавшими и чьи имена удалось вернуть благодаря поисковой работе. В Пензенскую область вернется прах Федора Ивановича Кочерова, в Орловскую - Ивана Евтеховича Ревина.

- Родственники изъявили желание предать земле останки близких на их малой родине, - пояснила "РГ" Нина Куликовских, член Координационного совета ПДР, год назад ставшая сенатором от Смоленской области. - И мы сделали все возможное, чтобы такая церемония прошла достойно, запомнилась родным погибших героев и молодому поколению поисковиков.

Сегодня, как уже сказано, траурная и одновременно торжественная церемония пройдет у Могилы Неизвестного солдата в Александровском саду. Перед Минутой молчания у Вечного огня будут зачитаны имена погибших защитников Отечества, чьи фронтовые судьбы восстановлены за год совместной работы активистами поискового движения при участии и деятельной поддержке сотрудников ЦАМО и других, в том числе региональных архивов.

Синхронно с акцией в Москве церемонии на братских захоронениях и мемориалах пройдут по всей России. Под звуки метронома или в морозной тишине будут звучать возвращенные в нашу память имена бойцов и командиров, не вернувшихся с войны.