Фестиваль японского кино в Москве продлили до 10 декабря

Уже завтра состоится показ фильма закрытия 55-го Фестиваля японского кино в Москве.

Им станет многоожидаемый фильм Рюсукэ Хамагути "Сядь за руль моей машины", снятый по рассказу Харуки Мураками. Картина, взявшая на Каннском фестивале три приза и попавшая в рейтинги лучших фильмов года, выйдет в широкий российский прокат 17 февраля, но москвичи смогут посмотреть уже в это воскресенье.

И это ещё не все приятные новости для ценителей японского кино. После фильма закрытия фестиваль фактически продолжит свою работу: по просьбам зрителей показы продлятся до 10 декабря. Повторные сеансы получат следующие картины:

- "По ту сторону треугольного окна" - 6 декабря, 19:30;

- "Отдел фантастического маркетинга корпорации Маэда" - 7 декабря, 19:00;

- "Под открытым небом" - 8 декабря, 19:00;

- "Кулинарной книге посвящается" - 8 декабря, 20:15;

- "Фильм этого лета" - 7 декабря, 20:15;

- анимация токийской студии Studio 4ºC "Пупелль из города дымоходов" - 9 декабря, 19:45;

- "Профессия: бэнси" - 10 декабря, 19:45.