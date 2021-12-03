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Британский журнал Sight & Sound назвал 50 лучших фильмов 2021 года

Новости
    03.12.2021, 18:01
Текст:   Ася Кушнарева
Фото: kinopoisk.ri Фото: kinopoisk.ri
Фото: kinopoisk.ri

Популярный журнал о кино Sight & Sound опубликовал список лучших фильмов уходящего года. Сюда вошли те картины, которые представлены на фестивалях по всему миру, выходящие в кинотеатрах и на стриминговых платформах.

1. "Сувенир. Часть 2" - победитель Каннского фестиваля. Продолжение британской драмы с Тильдой Суинтон и ее 24-летней дочерью Онор Суинтон-Бирн. Первый фильм появился в 2018 году.

2. "Маленькая мама", Франция. Трогательное фэнтези о девочке, которая встречает своего двойника.

3. "Сядь за руль моей машины", Япония. Фильм - трижды призер Каннского фестиваля 2021 года. Режиссер - Рюсукэ Хамагути. В центре событий отношения режиссера, которого приглашают поставить спектакль в Хиросиме, и его водителя, молчаливой девушки.

4. "Память", режиссер - Апитчатпон Вирасетакул. В главной роли - Тильда Суинтон, героиня которой испытывает странный "звуковые вторжения".

Фото: kinopoisk.ru
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5. "Титан". Французский триллер с элементами фантастики о девушке, живущей с титановой пластиной в голове.

6. "Власть пса" с Бенедиктом Камбербэтчем. Вестерн о двух братьях, живущих на ранчо в Монтане.

7. "Что мы видим, когда смотрим на небо?", Грузия. Драма о влюбленных, живущих в магическом городе Кутаиси, которые внезапно оказываются не в своих телах и не узнают друг друга.

8. "Лето соула", США. Документальный фильм о Гарлемском фестивале культуры в 1969 году.

9. "Аннетт" - мелодраматический мюзикл с Адамом Драйвером и Марион Котийяр.

10. "Случайность и догадка", Япония. Три истории о неслучайных совпадениях.

11. "Остров Бергмана" с Тимом Ротом.

12. "Легенда о Зеленом Рыцаре". В ролях - Дев Патель, Алисия Викандер.

13. The Velvet Underground - документалка о легендарной рок-группе.

14. "Дюна" Дени Вильнева.

15. "Спенсер" - история принцессы Дианы с Кристен Стюарт в главной роли.

16. "Худший человек на свете".

17. "Первая корова".

18. "Цензор".

19. "Побег" (Flee).

20. "Дыра".

Фото: kinopoisk.ru
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21. "Незнакомая дочь"( вариант перевода - "Пропавшая дочь") режиссера Мэгги Джилленхол. В ролях - Оливия Колман, Дакота Джонсон, Питер Скарсгорд.

22. "Земля кочевников" режиссера Хлои Чжао.

23. "Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан". Режиссер Уэс Андерсон. В ролях - Джеффри Райт, Эдриан Броуди, Тимоти Шаламе, Фрэнсис Макдорманд, Тильда Суинтон.

24. "Банкиры" (Azor).

25. "Зола" (Zola).

26. "Безумное кино для взрослых".

27. "Искушение", режиссер - Пол Верховен.

28. "Отец" с Энтони Хопкинсом и Оливией Колман. В 2021 году фильм получил две премии "Оскар" - за лучшую мужскую роль и лучший сценарий.

29. "Свинья" с Николасом Кейджем.

30. Jaddeh Khaki, Иран.

31. "Ear for eye", Великобритания.

32. "Благословение" (Benediction).

33. "Холодный расчет" - триллер о профессиональном игроке в покер. В главной роли - Оскар Айзек.

34. "Минари". Фильм о семье корейских эмигрантов. Обладатель "Оскара" за лучшую женскую роль второго плана.

35. "Звук металла".

36. "Иуда и черный мессия".

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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37. "Красная ракета".

38. "Купе номер шесть".

39. "Начало" (Beginning). Режиссер - Деа Кулумбегашвили.

40. "Мир", (La naissance des arbres), Бельгия.

41. Diários de Otsoga, Португалия.

42. "Шалом, папик!" (Shiva Baby).

43. "Ундина" (Undine).

44. "Красавица и дракон", Япония.

45. "Лимб". Режиссер - Бен Шаррок.

46. "Друзья и незнакомцы", Австралия.

47. "Рука Бога" режиссера Паоло Соррентино.

48. "После любви".

49. "Мужские слезы" с Клинтом Иствудом.

50. "Куда ты идёшь, Аида?"

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