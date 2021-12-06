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06.12.2021 17:37
Рубрика: Экономика

Россиян будут не только лечить, но и восстанавливать после болезни

Текст: Елена Манукиян
Фото: Семен Антонов/ ТАСС Фото: Семен Антонов/ ТАСС
Фото: Семен Антонов/ ТАСС

В России переоснастят учреждения, которые оказывают гражданам помощь по медицинской реабилитации, объемы такой помощи увеличат вдвое. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин, выступая на заседании в Совете Федерации.

Фото: Александр Патрин/ РИА Новости
Кому необходима реабилитация после COVID-19

Он пояснил, что реабилитация - это комплекс лечебно-профилактических мероприятий, направленных на восстановление здоровья пациентов, что особенно актуально для тех, кто перенес коронавирус. Она может проводиться как в амбулаторном, так и стационарном звене. Планируется, что в 2022 году бесплатную медицинскую реабилитацию смогут пройти не менее 15% переболевших COVID-19 граждан, в том числе дети. На ближайшие три года в федеральном бюджете предусмотрено 60 млрд рублей, из которых 29,2 млрд рублей будут выделены на увеличение объемов медицинской реабилитации и 30,8 млрд рублей - на закупку оборудования для ее проведения.

Камкин пояснил, что в следующем году в первую очередь деньги получат те регионы, в которых уже есть медорганизации, оказывающие гражданам помощь по этому профилю, но при условии, что они не менее чем на 70% укомплектованы кадрами, а также в них есть стационар минимум на 15 коек. "Сначала мы планируем модернизировать существующие медорганизации, а потом уже будем строить новые", - пояснил замминистра. Он уточнил, что проект запланирован до 2026 года.

Между тем, по словам сенатора Галины Кареловой, в восстановлении после коронавируса сегодня нуждаются треть переболевших. Она также подчеркнула, что до 25% пациентов, проходивших лечение в стационаре, не возвращаются к работе, а у 29%, выписанных из реанимации, сохраняется высокий риск смерти от различных осложнений. Сенатор не исключила, что в долгосрочной перспективе ковид может отразиться на демографической ситуации в стране.

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