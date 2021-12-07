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07.12.2021 06:00
Рубрика: Общество

Эксперты подсчитали, сколько стоит полезный салат "оливье"

Текст: Татьяна Ткачёва (Воронеж)
Как приготовить "диетическую" версию самого новогоднего салата, рассказали эксперты сервисов Сбера. В таком салате будет меньше жира и соли, больше белка. Зато и стоить он будет дороже - ингредиенты в расчете на четырех едоков обойдутся почти в тысячу рублей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Тем, кто следит за фигурой, стоит заменить вареную колбасу отварной говядиной.

Фото: iStock
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"Вареная колбаса - продукт высокой технологической переработки. В ней много жира (в том числе трансжиров) и консервантов, а содержание белка относительно невелико, - отметила диетолог медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Маргарита Макуха. - Говядина же не содержит никаких добавок - это "чистый" и полезный продукт, в котором больше белка и меньше жира, чем в колбасных изделиях".

Чтобы уменьшить в салате содержание сахара и соли, можно использовать свежие огурцы вместо соленых. Вместе с заправкой мы рискуем получить не только вредные вещества, но и массу скрытых калорий. "Альтернатива магазинному майонезу - домашний, - советует Маргарита. - Он простой в приготовлении и содержит в два с лишним раза меньше калорий".

По данным "СберМаркета", продукты для полезного оливье на семью из четырех человек будут стоить 993 рубля. Цены за декабрь 2021 года взяты из базы 120 ритейлеров, которые сотрудничают с этим сервисом.

Основные расходы придутся на говядину: 400 граммов свежего мяса стоят в среднем 420 рублей. Самый дешевый ингредиент - морковь. Ее продают по 49 рублей за килограмм, а на салат нужна всего-то пара штук.

Рецепт полезного оливье (четыре порции):

- вареная говядина - 400 граммов

- вареный картофель - 8 штук

- вареная морковь - 2 штуки

- свежие огурцы - 4 штуки

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
На сколько подорожал салат оливье за 2021 год

- зеленый горошек консервированный - одна банка

- сваренные вкрутую яйца - 4 штуки

- петрушка, зеленый лук, укроп - по вкусу

Для домашнего майонеза:

- вареные яичные желтки - 4 штуки

- дижонская горчица - 2 чайные ложки

- лимонный сок - 4 столовые ложки

- оливковое масло - 3 столовые ложки

- соль и перец - по вкусу

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