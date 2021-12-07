Иностранные IT-компании начали сотрудничество по "закону о приземлении"

Иностранные IT-компании, подпадающие под критерии так называемого "закона о приземлении", начали сотрудничать с Роскомнадзором по вопросам его реализации. Об этом рассказал "РГ" зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

"Крупные компании долгое время сохраняли молчание и в декабре начали какие-то обсуждения с регулятором. Началось обсуждение конкретных кейсов и механик, и это не может не радовать", - заявил Горелкин.

По словам Горелкина, российская сторона нацелена на диалог и не хочет вводить санкции, предусмотренные законом. "Мы рассчитываем, что платформы примут наши условия. Мы гораздо миролюбивее, чем, например, Европейский союз, где сейчас разрабатываются аналогичные нормы", - пояснил Горелкин.

Самым больным вопросом для IT-гигантов является не открытие юридических лиц, а вопрос с единым измерителем аудитории иностранных сервисов, сообщил депутат. "Тут начинается нервная реакция. Единый измеритель, безусловно, - благо для индустрии, но риски, связанные с тем, что иностранные компании будут этот вопрос не поддерживать, остаются", - признал Горелкин. Парламентарий подчеркнул, что необходимо активно обсуждать этот вопрос с иностранными компаниями. И для этого необходимо в том числе, чтобы зарубежные компании были представлены в РФ людьми, уполномоченными для ведения переговоров на такие темы.

Важным стимулом для IT-гигантов "приземляться в России" может стать доступ к обезличенным данным россиян на коммерческой или иной основе.

"Мы знаем, что иностранные компании такие данные собирают, все они их обрабатывают и нарушают закон о локализации. Что касается обезличенных данных, то этот вопрос обсуждается, здесь важно движение навстречу друг другу. Определенные плюсы получает регулятор, наши пользователи, и для нас важно, чтобы и для иностранных платформ здесь были преимущества, чтобы приземление не было результатом принуждения. Этот вопрос сейчас прорабатывается", - сообщил Горелкин".

Владельцы интернет-ресурсов, суточная аудитория которых превышает 500 тыс. российских пользователей, должны будут с 1 января 2022 года создать филиалы, открыть представительства или учредить юридические лица в РФ, которые будут в полном объеме представлять интересы головных компаний. С 1 сентября 2022 года вводится также комплекс мер принуждения IT-компаний к выполнению российского законодательства, включая в качестве крайней меры возможность частичной или полной блокировки ресурса- нарушителя.

В настоящий момент Роскомнадзор включил в реестр исполнителей закона 13 компаний: Google, Apple, Meta Platforms, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd и другие. Как отметил Антон Горелкин, список не является конечным и будем изменяться в зависимости от положения дел на рынке.