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Том Холланд и Зендея подобрали Тимоти Шаламе роль в "Человеке-пауке"

Новости
    09.12.2021, 17:15
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В ходе промо-кампании фильма "Человек-паук: Нет пути домой" исполнители главных ролей Том Холланд, Зендея и Джейкоб Баталон дали интервью Associated Press.

В ходе беседы им был задан вопрос - кого в паучьей франшизе смог бы сыграть Тимоти Шаламе? Звезды сошлись во мнении, что 25-летний американский актер - идеальная кандидатура на роль Гарри Осборна, который сначала был другом Питера Паркера, а потом бы его предал.

Холланд даже пошутил, что конфликт мог возникнуть из-за ЭмДжей - девушки Спайдермена, возможно, в шутку проводя параллели с тем, что в реальной жизни Зендея, с которой он состоит в отношениях, недавно сыграла с Шаламе в "Дюне". Премьера картины "Человек-паук: Нет пути домой" состоится уже на следующей неделе, 15 декабря.

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