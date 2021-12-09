Том Холланд и Зендея подобрали Тимоти Шаламе роль в "Человеке-пауке"

В ходе промо-кампании фильма "Человек-паук: Нет пути домой" исполнители главных ролей Том Холланд, Зендея и Джейкоб Баталон дали интервью Associated Press.

В ходе беседы им был задан вопрос - кого в паучьей франшизе смог бы сыграть Тимоти Шаламе? Звезды сошлись во мнении, что 25-летний американский актер - идеальная кандидатура на роль Гарри Осборна, который сначала был другом Питера Паркера, а потом бы его предал.

Холланд даже пошутил, что конфликт мог возникнуть из-за ЭмДжей - девушки Спайдермена, возможно, в шутку проводя параллели с тем, что в реальной жизни Зендея, с которой он состоит в отношениях, недавно сыграла с Шаламе в "Дюне". Премьера картины "Человек-паук: Нет пути домой" состоится уже на следующей неделе, 15 декабря.