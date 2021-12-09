Вторая российская компания вошла в мировой индекс устойчивого развития

"Яндекс" вошел в мировой индекс устойчивого развития Dow Jones Sustainability Index (DJSI World). IT-гигант стал второй после Polymetal российской компанией, которая вошла в индекс.

Как сообщили в пресс-службе "Яндекса", по общему баллу компания вошел в 5% лучших компаний индекса в индустрии цифровых сервисов и медиа, а по баллу в социальном направлении - в 1% лучших.

Мировой индекс устойчивого развития Dow Jones был запущен 8 сентября 1999 года. в него входят крупнейшие публичные компаний индекса S&P Global BMI, которые оцениваются по результатам в социальной и экологической сферах и в сфере корпоративного управления (ESG).