В регионах сокращается безработица

Глава правительства Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о снижении уровня безработицы с 3 до 0,8 процента. В Челябинской области уровень регистрируемой безработицы на 1 декабря составил 1,09 процента. Снижается численность безработных даже в Ингушетии - одном из самых неблагополучных в этом отношении регионов.

Роман Бусаргин заявил, что регион "практически победил безработицу": соискателей стало меньше на 26700 человек, а число вакансий выросло до 33200. Но предлагаемая заработная плата невысока: средняя зарплата по рабочим профессиям составляет 21400 рублей, по инженерно-техническому персоналу 25600 рублей. "Однако в банке вакансий есть предложения с зарплатой свыше 30 тысяч (таких вакансий 3 875), 40 (2 641) и даже 50 тысяч (1,5 тысячи вакансий)", - добавил он.

В Челябинской области зарегистрировано 20,2 тысячи безработных, что в 3,2 раза меньше уровня 2020 года. Как сообщает начальник главного управления по труду и занятости населения области Владислав Смирнов, в конце года показатель по общей безработице составит 3,6 процента (65 тысячи человек), что является рекордно низким значением, поскольку в "доковидные" годы он достигал 5 процентов.

А в Ингушетии уровень регистрируемой безработицы равен 14,9 процента, год назад он держался на уровне 21,1 процента, - заявил заместитель министра труда, занятости и социального развития Адам Хашагульгов на еженедельном совещании в правительстве республики. То есть снижение составило 6,2 процента - для данного региона это несомненный успех.

Вполне благополучная ситуация сохраняется в Москве - в минувшем ноябре безработица не превысила 0,52 процента, не отреагировав даже на нерабочие дни, введенные в столице в период с 28 октября по 7 ноября для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

"Экономика Москвы имеет большой запас прочности, поэтому после осенних ограничений мы не ожидали резкого роста числа безработных, тем более что нерабочие дни были введены на существенно менее длительные сроки, чем в прошлом году", - заявил в комментарии для "РГ" заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. С начала 2020 года столичная служба занятости трудоустроила более четверти миллиона человек - благодаря синергии с крупнейшими сайтами по поиску работы и привлечению большого количества работодателей с актуальными предложениями. Сейчас число вакансий на московских предприятиях превышает количество соискателей более чем в 10 раз.