Элементы таблицы Менделеева представили в натуральном виде

На Конгрессе молодых ученых, который проходил с 8 по 10 декабря в Парке науке и искусства на федеральной территории Сириус, в научной гостиной участникам представили необычную периодическую систему химических элементов, которую многие привыкли наблюдать в виде бумажной таблицы Менделеева.

- Эта особенна тем, что все элементы в ней представлены в нескольких видах: как выглядит при добыче, то есть в среде обитания, а также после обработки, - рассказала "РГ" менеджер Всероссийского фестиваля "Nauka 0+" Элина Файзуллина. - Например, алюминий - в виде небольших кусков и слюды, применяется в самолетостроении.

Здесь представлены все открытые на данный момент элементы, но некоторых нет из-за опасности - они радиоактивны: оганесон, теннесин, ливерморий, московий, флеровий - практически вся нижняя часть таблицы.

Например, оганесон - это последний, 118-й химический элемент, который впервые за 200 лет назвали в честь действующего российского ученого Юрия Оганесяна из Объединенного института ядерных исследований, что в подмосковной Дубне. В этом году он стал лауреатом международной премии России-ЮНЕСКО имени Менделеева, а также получил премию "За верность науке".

Напомним, ученые попадали "в клеточку" и раньше: Менделеев, Эйнштейн, Бор, Резерфорд, чета Кюри и другие, но лишь второй раз в истории это произошло при жизни ученого.

Еще одна разработка Сколковского института науки и технологий, представленная в рамках конгресса, - это антивирусная краска, уничтожающая вирусы. Ранее "РГ" писала, что ученые Сколтеха создали робота для дезинфекции больниц и магазинов.