В Уфе открылся Международный медицинский форум "COVID-19: новый вызов"

Сегодня в Уфе проходит Международный медицинский форум "COVID-19: новый вызов". В его работе принимают участие глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, представители ведущих медицинских центров России и мира, депутаты Государственной Думы, руководители министерств здравоохранения из разных регионов страны.

Событие проходит в гибридном формате: часть спикеров выступят онлайн, выходя на связь с аудиторией из своих городов. Аудитория слушателей также будет существенно расширена за счет онлайн-трансляции.

В рамках пленарного заседания "Скоростные решения нового времени" спикеры поднимут ряд важных проблем.

В числе прочих будут обсуждены самые актуальные вопросы текущего момента, а также ближайших и отдаленных перспектив выхода из пандемии.

В частности, опыт больницы имени О.М. Филатова по неоднократной смене профиля учреждения может оказаться очень востребованным. О нем расскажет ее главврач Валерий Вечорко.

Главный врач известной на весь мир "Коммунарки" Денис Проценко поделится своим видением перспектив ковид-госпиталей после завершения пандемии.

О лучших практиках борьбы с новой коронавирусной инфекцией коллегам расскажут представители регионов России - Челябинска, Белгорода и Оренбурга.

Международную значимость форуму придает участие министра здравоохранения Республики Казахстан Алексея Цой и его коллеги из Республики Беларусь Дмитрия Пиневича.

О клинической практике Израиля по лечению COVID-19 расскажет представитель медицинского сообщества этой страны Роман Барак.

Опыт Башкортостана будет обобщен в докладе премьер-министра правительства региона Андрея Назарова. Речь идет о развитии инфраструктуры системы здравоохранения, необходимости укрепления материально-технической базы для оказания медицинской помощи по профилю "инфекционные болезни".

Выбор Уфы в качестве площадки проведения важного события в сфере здравоохранения не случайно. Со времени начала пандемии регион не раз становился инициатором серьезных мер противодействия распространению COVID-19. Жесткие ограничительные и профилактические меры помогли удерживать показатели заболевших на уровне ниже среднестатистических по стране.

Здесь в 2020 году в рекордные сроки было построено два уникальных медицинских учреждения, специализирующихся на лечении коронавирусной инфекции. Это существенно разгрузило систему здравоохранения в регионе, позволяя врачам заниматься и другими больными.

Одним из ярких моментов форума станет телемост со строительных площадок в городах Туймазы и Сибай, где именно сегодня состоится закладка капсул строительства новых инфекционных госпиталей.

Уже известно, что на создание инфраструктуры для новых инфекционных будет направлено более 416 миллионов рублей. Средства направят из республиканского бюджета.

Уже в 2021 году двум медучреждениям выделят субсидию в размере 46 миллионов рублей, которые пойдут на мероприятия по технологическому присоединению к сетям водоснабжения и водоотведения, электро-, газоснабжения и сети интернет. В следующем году больницам направят еще 370 миллионов рублей, 303 из которых предназначены на приобретение комплексов для термообработки хозяйственно-бытовых сточных вод с канализационной станцией. Сибайскому медучреждению дополнительно выделят 67 миллионов рублей на оборудование для лечебного газоснабжения.

Строительство инфекционных центров в Сибае и Туймазах оценивается в 2,5 миллиарда рублей. Планируется, что уже в январе 2022 года объекты будут введены в эксплуатацию.

В итоге четыре ковид-госпиталя, построенные в разных точках республики, позволят равномерно распределить нагрузку на систему здравоохранения и медицинский персонал.