Российский шоколад опередил швейцарский

У российских кондитеров большой успех - они вытеснили швейцарских конкурентов из первой десятки мировых экспортеров шоколада. Как сообщила Ассоциация предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД), по итогам сентября 2021 года экспорт шоколада, произведенного в России, в годовом выражении достиг 838 миллионов долларов, в то время как у Швейцарии показатель за тот же период составил лишь 819 миллионов. В результате Россия переместилась с прошлогоднего 11 места (при объеме экспорта в 729,2 миллиона долларов) на десятое, а Швейцария - наоборот. Для сравнения: водки России экспортирует в 6,5 раз меньше - примерно на 130 миллионов долларов.

У отечественных мастеров шоколадных дел были славные предшественники. В начале двадцатого века в Санкт-Петербурге действовало 170 шоколадных производств, в Москве - 213. В 1900 году на Всемирную выставку в Париж из 370 российских кондитерских производств отправились пять. Все вернулись с наградами: Большую золотую медаль взяла московская фабрика Сиу (ныне "Большевик"), Большую серебряную - Абрикосов, фабрики Эйнема и Бормана получили по 2 гран-при, "Виктория" заслужила похвальный отзыв. О качестве российского шоколада говорит и такой факт: в 1973 году полярная экспедиция Дмитрия Шпаро нашла на Таймыре продовольственный склад известного полярного исследователя Эдуарда Толля, в том числе 40 плиток шоколада, изготовленного в 1900 году, в идеальном состоянии.

У российских кондитерских фабрик был и очень широкий ассортимент - например, Абрикосов выпускал 800 наименований продукции: от супершоколада до так называемого народного шоколада, а также пастилы, карамели, мармелада. Но, как рассказывается в материалах Музея истории русского шоколада, после революции было объявлено, что пролетариату нужны сахар и карамель, многие кондитерские фабрики были остановлены полностью или частично, оборудование уничтожено, уникальные специалисты утрачены. Полного восстановления не случилось и до сих пор, и еще в 2014 году Россия имела по кондитерским изделиям отрицательное внешнеторговое сальдо, то есть больше импортировала, чем экспортировала.

Нынче "сладкая индустрия" стремительно восстанавливается, в результате растет экспорт, российская кондитерка поставляется уже в 92 страны. Пока главными потребителями выступают КНР, а также бывшие советские республики - Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Но в последнее время экспорт расширяется за счет таких стран, как Сербия, Бразилия, Нигерия и государства Ближнего Востока. За 2021 год вывоз российских сладостей вырос примерно на 20 процентов к прошлогоднему и в натуральном выражении может составить 824,5 тысячи тонн.

"Российская кондитерская промышленность с 2017 года наращивает экспортный потенциал, и в августе 2020 года нам удалось немного быстрее адаптироваться к сложным условиям рынков, - пояснил "РГ" исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности "АСКОНД" Вячеслав Лашманкин. - Активное восстановление российских экспортных поставок в 2020 году и высокие темпы роста экспорта позволили в начале 2021 года до минимума сократить разрыв по выручке, а по результатам августа и сентября 2021 в годовом выражении уже получен опережающий рост. Совместная активная работа крупных и малых предприятий отрасли по продвижению отечественной продукции на зарубежные рынки при поддержке государства способствует развитию производства кондитерской продукции, его модернизации и созданию высокотехнологичных рабочих мест. Российская кондитерская продукция пользуется все большим доверием и высоким спросом за рубежом. Дальнейшее продвижение в рейтинге стран-экспортеров в долгосрочной перспективе требует активной государственной поддержки экспорта, что подразумевает совместную работу как по преодолению барьеров во внешней торговле, так и по поиску новых направлений внешнеторговой деятельности".