На что будет похож культурный кластер в Севастополе

Новости

Лукашенко: Евросоюз не желает вести переговоры по миграционному кризису 13:40
Регионы в целом поддерживают проект о введении QR-кодов в общественных местах 13:27
Глава Минздрава рассказал о состоянии россиян, заразившихся "омикроном" 13:26
ГИБДД Москвы предупредила водителей об опасном тумане 12:53
Вышел трейлер фильма "Орел и решка" 12:48
Законопроект о QR-кодах на транспорте будет дорабатываться 12:36
В Москве задержаны подозреваемые в мошенничестве со страховыми выплатами 12:36
Кабмин выделит еще десять млрд рублей на льготное кредитование аграриев 12:30
Когда покупать новогоднюю елку, чтобы она не осыпалась 12:24
На реконструкцию центра имени Дмитрия Рогачева направят свыше 560 млн рублей 12:23
Правительство дополнительно выделит почти 22 млрд рублей фонду "Круг добра" 12:20
Лидеры России и Китая проведут видеовстречу 15 декабря 12:19
Россияне назвали любимые новогодние фильмы 11:55
Оперштаб: В Москве выявлено 2894 новых случая COVID-19 11:48
Еще пять выделенных полос начали работать в Москве 11:45
Цена на газ в Европе впервые за два месяца превысила 1350 долларов 11:26
В Латвии зафиксирована неконтролируемая мутация COVID-19 11:16
СМИ: Руй Витория может сохранить пост главного тренера "Спартака" 11:12
Летные испытания Ка-226Т с российскими двигателями начнутся в 2023 году 11:12
Израиль готовит военную операцию против Ирана 11:09
Воробьев: Жизни пострадавших при взрыве в Серпухове вне опасности 10:49
В ФТС заявили о расширении "зеленого сектора" экспортеров и импортеров 10:40
Голикова: Штамм "омикрон" обнаружен у 16 вернувшихся россиян 10:38
В Иванове умерла заслуженная артистка РФ Ольга Раскатова 10:34
В Курске произошла стрельба в ночном клубе, ранены пятеро 10:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как остановить продажи нелегального алкоголя
Как остановить продажи нелегального алкоголя
Вера Сторожева сняла фильм о чудесном спасении Москвы
Вера Сторожева сняла фильм о чудесном спасении Москвы
В "РГ" обсудят проект Программы госгарантий на 2022 год
В "РГ" обсудят проект Программы госгарантий на 2022 год
13.12.2021 12:48
Рубрика: Общество

На что будет похож культурный кластер в Севастополе

Текст: Инга Бугулова
В Севастополе рассказали, как идет строительство культурно-образовательного кластера на мысе Хрустальный.
Фото: предоставлено Фондом "Национальное и культурное наследие" Фото: предоставлено Фондом "Национальное и культурное наследие"
Фото: предоставлено Фондом "Национальное и культурное наследие"

Культурный комплекс в Крыму - один из четырех федеральных проектов такого типа, параллельно работы по их созданию ведутся также во Владивостоке, Калининграде и Кемерове.

Фото: пресс-служба
"ГЭС-2"- новое культурное пространство в здании бывшей электростанции на Болотной набережной

На мысе Хрустальный на территории более чем 50 гектаров расположатся Севастопольский театр оперы и балета, Академия хореографии, Российская государственная художественная галерея, мемориальный комплекс, а также жилой дом для артистов и преподавателей и общежитие для студентов.

Осваивать профессию артистов балета в Крыму смогут ребята со всей страны. Уже сейчас здесь учатся, но пока в арендованных классах. Предполагается, что современные залы примут ребят в следующем году. Тем не менее, 15 декабря воспитанники Академии хореографии представят свой первый спектакль - "Щелкунчик", а 20 декабря Севастопольский театр оперы и балета проведет оперный вечер (пока тоже на арендованных сценах).

Музейный комплекс, кстати, пришлось перенести на новое место из-за обнаруженных на площадке археологических объектов. Это остатки птичьих рядов рынка XIX века, древние гончарные печи, строения, относившиеся к военному укреплению "Форт Меньшиков". Находки будут законсервированы, а раскопки продолжены.

Фото: предоставлено Фондом "Национальное и культурное наследие"

Музейный комплекс будет представлять собой "экспозиционное облако" - оно словно парит над площадью музея, формируя открытое пространство под ним. Отсюда открывается захватывающий вид на Севастополь, культурный кластер и Севастопольскую бухту. На нижнем уровне находятся: купольный театр, фондохранилище, реставрационный центр.

"Это поистине уникальный проект. Нигде и никогда в мире одновременно не строились сразу четыре культурных кластера подобного масштаба. Наша задача - не просто построить современные и красивые здания культурных центров, но и создать там комфортную творческую среду", - говорят в Фонде "Национальное культурное наследие".

Справка "РГ"
Фото: Медиакорпорация Китая
ММКЯ стала одним из самых ярких культурных событий 2021 года

Культурно-образовательные кластеры строятся по поручению Владимира Путина. Проекты реализуются сразу в четырех городах страны: Калининграде, Кемерово, Владивостоке и Севастополе. Заказчик строительства - Фонд проектов социального и культурного назначения "Национальное и культурное наследие", учредителями которого выступили Большой и Мариинский театры, Эрмитаж и Третьяковская галерея. Все строительные работы на объектах должны завершиться до конца 2023 года.

В регионах Общество Образование Культура Арт Архитектура Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь

Главное сегодня

Лидеры России и Китая проведут видеовстречу 15 декабря
Голикова о QR-кодах: Об ограничении прав граждан речи не идет
Глава Минздрава рассказал о состоянии россиян, заразившихся "омикроном"
В МИД назвали ситуацию с российской дипсобственностью в США вопиющей
Владимир Кириенко назначен генеральным директором VK
В Роспотребнадзоре перечислили основные симптомы при "омикроне"
Россияне объяснили, зачем меняют имена и фамилии