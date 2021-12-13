На что будет похож культурный кластер в Севастополе

В Севастополе рассказали, как идет строительство культурно-образовательного кластера на мысе Хрустальный.

Культурный комплекс в Крыму - один из четырех федеральных проектов такого типа, параллельно работы по их созданию ведутся также во Владивостоке, Калининграде и Кемерове.

На мысе Хрустальный на территории более чем 50 гектаров расположатся Севастопольский театр оперы и балета, Академия хореографии, Российская государственная художественная галерея, мемориальный комплекс, а также жилой дом для артистов и преподавателей и общежитие для студентов.

Осваивать профессию артистов балета в Крыму смогут ребята со всей страны. Уже сейчас здесь учатся, но пока в арендованных классах. Предполагается, что современные залы примут ребят в следующем году. Тем не менее, 15 декабря воспитанники Академии хореографии представят свой первый спектакль - "Щелкунчик", а 20 декабря Севастопольский театр оперы и балета проведет оперный вечер (пока тоже на арендованных сценах).

Музейный комплекс, кстати, пришлось перенести на новое место из-за обнаруженных на площадке археологических объектов. Это остатки птичьих рядов рынка XIX века, древние гончарные печи, строения, относившиеся к военному укреплению "Форт Меньшиков". Находки будут законсервированы, а раскопки продолжены.

Фото: предоставлено Фондом "Национальное и культурное наследие"

Музейный комплекс будет представлять собой "экспозиционное облако" - оно словно парит над площадью музея, формируя открытое пространство под ним. Отсюда открывается захватывающий вид на Севастополь, культурный кластер и Севастопольскую бухту. На нижнем уровне находятся: купольный театр, фондохранилище, реставрационный центр.

"Это поистине уникальный проект. Нигде и никогда в мире одновременно не строились сразу четыре культурных кластера подобного масштаба. Наша задача - не просто построить современные и красивые здания культурных центров, но и создать там комфортную творческую среду", - говорят в Фонде "Национальное культурное наследие".

Справка "РГ"

Культурно-образовательные кластеры строятся по поручению Владимира Путина. Проекты реализуются сразу в четырех городах страны: Калининграде, Кемерово, Владивостоке и Севастополе. Заказчик строительства - Фонд проектов социального и культурного назначения "Национальное и культурное наследие", учредителями которого выступили Большой и Мариинский театры, Эрмитаж и Третьяковская галерея. Все строительные работы на объектах должны завершиться до конца 2023 года.