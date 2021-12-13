Верховный суд разъяснил, может ли студент подать иск против оценки вуза

Очень неожиданный спор изучил Верховный суд РФ. Он пересматривал итоги гражданского спора: есть ли у студента возможность в суде оспорить решение своих преподавателей. Это первое в судебной практике подобное разрешение "экзаменационной" проблемы учащихся в их спорах с преподавателями.

Эта история началась в Тюменском государственном университете. Там у одного из студентов старшего курса не получилось сдать экзамен на отлично. Точнее, молодой человек был уверен, что знает предмет на отлично, но педагоги с ним не согласились.

Тогда студент подал апелляцию на оценку. Преподаватели рассмотрели ее. Но вместо того чтобы повысить студенту оценку его знаний, на что он рассчитывал, преподаватели отправили молодого человека сдавать экзамен еще раз. И вот тогда обиженный студент попробовал оспорить это решение педагогов в зале суда. Но там от подобного иска отмахнулись, заявив, что судьи не должны разбирать такие вопросы.

А вот Верховный суд с этим не согласился. Он объяснил, что оценку студент оспорить не может, зато он имеет полное право оспорить саму процедуру апелляции.

А теперь детали этого необычного судебного спора. Наш студент заканчивал четвертый курс Тюменского государственного университета. В июне он сдал государственный экзамен на четверку. Но рассчитывал молодой человек не иначе как на отличную оценку.

Поэтому он не согласился с такой оценкой и подал апелляцию в специальную комиссию, в которой заседают преподаватели .

Апелляционная комиссия рассмотрела жалобу молодого человека. Но, вопреки его надеждам, вместо того, чтобы исправить оценку на "отлично", вообще отменила результаты экзамена и отправила студента пересдавать по второму кругу. Преподаватели решили, что была нарушена процедура.

Вуз, где учился студент - государственный, и порядок сдачи экзаменов устанавливает государство

Вот тогда молодой человек решил оспорить заключение апелляционной комиссии в местном суде. Сначала он отнес иск в Центральный районный суд Тюмени. Так требовали правила Кодекса административного судопроизводства. В своем иске студент объяснил, что он вообще-то не ставил под сомнение процедуру проведения экзамена, поэтому апелляционная комиссия не должна была рассматривать этот вопрос. Точно так же она не должна была и назначать повторную дату сдачи .

Вот результат попыток студента посудиться с преподавателями. Три местные судебные инстанции просто отказались принимать иск студента к рассмотрению. Местные суды в своих отказных решениях записали, что доводы молодого человека по существу сводятся к несогласию с итоговой оценкой, полученной им на экзамене.

Но суды подчеркнули, что они не вправе оценивать степень и уровень освоения студентом образовательной программы. И решение таких вопросов относится к компетенции административного ответчика.

Кроме того, решение апелляционной комиссии "не является властно-распорядительным" и не возлагает на заявителя каких-либо обязанностей. Поэтому законность решения нельзя оценить в порядке, предусмотренном административным кодексом.

Молодой человек, с которым не согласились сибирские суды, подал жалобу в Верховный суд РФ. И жалобу студента рассмотрели в административной коллегии. В итоге Верховный суд раскритиковал выводы нижестоящих инстанций и назвал их ошибочными.

Так, Верховный суд не согласился с тем, что решение апелляционной комиссии не является "властно-распорядительным". Ведь из-за этого решения студенту пришлось заново сдавать государственный экзамен, и без этого он не смог бы получить диплом о высшем образовании.

К тому же вуз, в котором учился молодой человек, является государственным, и порядок сдачи экзаменов в нем устанавливает государство. И этот порядок предусматривает право на обжалование результатов государственного экзамена по двум основаниям. Первый - нарушение процедуры его проведения. Второй - несогласие с оценкой. Студент выбрал второй вариант, и по итогам такой жалобы апелляционная комиссия должна была либо отказать студенту, либо поменять ему оценку.

Верховный суд обратил внимание на то, что студент не ставил перед комиссией вопрос о процедурных нарушениях, а это значит, что и рассматривать его было нельзя.

А еще, по мнению высокой инстанции, сибирские суды сделали неправильный вывод о том, что молодой человек оспаривает в суде свою итоговую оценку. Ведь в своем исковом заявлении он указывал только на нарушения порядка сдачи экзаменов.

Надо подчеркнуть, что закон об образовании дает учащимся возможность оспаривать акты вуза. Например, они могут оспорить приказ об отчислении и потребовать восстановить их на учебе. А вот оспорить плохую оценку в суде не получится. Этого не допускает ни закон, ни судебная практика.

В итоге Верховный суд отменил все предшествующие решения по этому делу и обязал Центральный райсуд Тюмени рассмотреть спор по существу.