Новая экономика не должна вредить экологии

Вдвое увеличить валовый региональный продукт, исключив при строительстве новых производств вредное влияние на экологию - такие задачи сформулировал для Белгородской области новый глава региона Вячеслав Гладков. Вместе с экологическим лидером - Тамбовской областью и республикой Алтай Белгородчина входит в тройку самых благополучных регионов страны по списку "Национальный экологический рейтинг".

На пресс-конференции в Москве Вячеслав Гладков сообщил, что область намерена удвоить валовый региональный продукт - с 1 триллиона до 2 триллионов рублей. И уже заключила соглашения с крупнейшими металлургическими компаниями "Металлоинвест" и НЛМК, которые будут приносить в региональный бюджет по 115 млрд рублей ежегодно в виде налогов. Также региональное правительство собрало портфель из новых инвестпроектов на 720 млрд рублей, включая развитие аграрной отрасли, фармацевтики, машиностроения. При этом главным критерием строительства новых производств губернатор назвал исключение вредного влияния на экологию. Тем самым область формирует новый формат развития - "зеленую экономику".

В качестве примера глава региона назвал компанию "Металлоинвест, которая на территории своих карьеров устанавливает так называемые поточные конвейерные ленты, вместо карьерных самосвалов поднимающие руду, с отказом от колесного транспорта. В результате на 50 процентов сокращается количество выбросов, сокращается количество отвалов. "Можно улучшить очень много направлений, - продолжил глава региона. - В первую очередь это так называемое ГБЖ - горячее брикетирование железа, которое сокращает выбросы углекислого газа на всех цепочках производства стали. Переход на эту технологию, безусловно, на сегодняшний день самый главный в работе наших металлургических компаний. Этот комплексный подход к решению проблемы нанесения ущерба экологии региона - сегодняшний тренд нашей экономики: и в горном деле, и в металлургии, и в сельском хозяйстве…".

Аналогичная промышленная политика проводится в Тамбовской области, которая с 2011 года стабильно признается самым экологически чистым регионом России. Лидером экологического рейтинга субъектов Российской Федерации область признана и по итогам лета-2021. Этот рейтинг российские экологи начали составлять в 2007 году, с обновлением четыре раза в год, в конце каждого сезона. Специалисты изучают состояние воздуха, воды, выбросов, а также активность общественных организаций, ответственность бизнеса и власти в отношении экологического благополучия своей территории. Нынешним летом - самым пожароопасным в истории России - в Тамбовской области не допустили ни одного пожара. Также тамбовские специалисты и активисты провели множество экологических мероприятий: выпустили в Цну несколько тысяч мальков стерляди, при участии бизнеса расчистили очередной участок реки Лесной Тамбов в Рассказовском районе, на территории бывшего полигона захоронения отходов в Мичуринске начали биологический этап рекультивации, а в других районах проводили текущий и капитальный ремонт гидротехнических сооружений.

Комментируя для "Российской газеты" эти направления "зеленой экономики", член генерального совета "Деловой России, владелец группы компаний "БС ЭНЕРГО" Михаил Замарин сообщил: ""Деловая Россия" внимательным образом осуществляет мониторинг ситуации с экологической повесткой и полностью поддерживает реализацию проектов, исключающих вредное влияние на экологию. Эта повестка полностью соответствует целям, обозначенным в национальном проекте "Экология", к которым относятся: комфортная и безопасная среда для жизни; снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, в два раза; создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку отходов в объеме 100 процентов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза.

Для ряда участников "Деловой России" нацпроект "Экология" и заложенные в него цели, являются основным триггером для формирования бизнес-повестки. В частности, на территории Белгородской области выдвинута инициатива по создания "Экотехнопарка" для обращения с твердыми коммунальными отходами. Ключевым критерием проекта является минимизация количества отходов, захораниваемых на полигоне, и недопущение негативного воздействия на окружающую среду. Достичь всего это возможно за счет применения современных технологических решений в области обработки и обезвреживания отходов. При этом создание данного объекта не приведет к образованию еще одной промышленной зоны, что, как многие думают, будет сопровождаться образованием гор мусора и неприятным запахом на несколько километров вокруг объекта. Современные технологические решения позволяют обеспечить цикл обработки отходов без их накопления и складирования на открытых площадках: закрытый цех для обезвреживания органических отходов, оборудованный биофильтрами, не позволяет проникать запаху от разложения в окружающую среду. В свою очередь, архитектурные решения, применяемые для фасадов и ландшафтный дизайн позволяют создать более привлекательный образ объекта". По сообщению Михаила Замарина, Белгородская область станет первым регионом, в котором будет реализован подобный проект "Экотехнопарка".