Дело о смертельном ДТП в Сочи с участием Собчак направлено в суд

В Краснодарском крае направили в суд уголовное дело в отношении водителя, совершившего ДТП, в результате которого погиб один человек и двое получили тяжкий вред здоровью. Об этом в среду сообщили в пресс-службе прокуратуры Кубани.

Прокуратура Сочи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя. Он обвиняется нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, по части 3 статьи 264 УК РФ.

По версии следствия, 9 октября 2021 года мужчина, управляя автомобилем Mercedes, двигаясь по автомобильной дороге "Адлер - Альпика Сервис", нарушая правила дорожного движения, совершил обгон, выехав на встречную полосу движения. В салоне иномарки на пассажирском сиденье находилась известная телеведущая Ксения Собчак, спешившая в аэропорт после мероприятия.

В результате произошло лобовое столкновение с Volkswagen, в котором находились водитель и две женщины. В ДТП 35-летняя пассажирка встречного автомобиля получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте. Водителя и вторую пассажирку госпитализировали, им причинен тяжкий вред здоровью.

Ранее сообщалось, что причиной смертельной аварии в Сочи с участием автомобиля, в котором ехала Ксения Собчак, стали ошибочные действия водителя люксовой иномарки, перевозившей телеведущую.

Уголовное дело направлено в Адлерский районный суд Сочи.