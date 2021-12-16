ФосАгро объявила об индексации зарплат

С 1 февраля 2022 года заработные платы работников ФосАгро будут проиндексированы на 12%.

"Решение обусловлено высокими операционными показателями компании, ростом производительности труда и объёмов выпуска продукции, повышением эффективности бизнес-процессов", - уточняется в пресс-релизе ФосАгро.

Сейчас на предприятиях компании действует гибкая система мотивации и премирования, основанная на выполнении и перевыполнении плановых производственных показателей. Ежегодно выплачиваются премии к профессиональным праздникам - Дню Химика и Дню Горняка. Индексация не отменяет действующую систему мотиваций и поощрений.

"ФосАгро в целом и каждое из предприятий Группы входят в число лучших работодателей в своих регионах присутствия. Мы создаём комфортные безопасные условия труда и гарантируем конкурентную и достойную заработную плату. Решение об индексации заработных плат позволит укрепить материальное благополучие наших работников, послужит стимулом к повышению эффективности труда", - отметил генеральный директор ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев.

Напомним, что 1 сентября заработные платы производственного персонала Группы "ФосАгро" уже были проиндексированы на 4%, а административно-управленческого персонала - на 3%.

В производственных единицах Группы "ФосАгро" действуют новые коллективные договоры, утверждённые летом 2020 года в разгар борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. В колдоговорах расширен унифицированный перечень льгот и социальных гарантий работникам, возросло материальное наполнение их положений. Все работники обеспечены медицинской помощью в рамках добровольного медицинского страхования, на предприятиях действуют программы оздоровления и летнего отдыха, в том числе для детей сотрудников, высоко востребована корпоративная жилищная программа.

На предприятиях Группы "ФосАгро" работают более 18 тысяч человек.